Los famosos que han pasado por la cárcel federal donde hoy está Nicolás Maduro

R. Kelly, Sean "Diddy" Combs y Tekashi 6ix9ine, figuras del mundo de la música que han estado recluidas en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, prisión federal conocida por albergar a detenidos de alto perfil. ( FUENTE EXTERNA )

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la prisión federal donde el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comenzaron su proceso judicial en Estados Unidos, ha sido también el lugar de detención de numerosas figuras de alto perfil del entretenimiento, finanzas, la cultura pop y la justicia penal.

Entre los nombres más conocidos que han pasado por sus instalaciones se encuentran:

Tekashi 6ix9ine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/te-ka-shi-20nov-b7d104e8.jpg El rapero Tekashi durante una audiencia de un caso de 2021. (Crédito: New York Daily News/TNS/Sipa USA)

Tekashi 6ix9ine llegó de manera voluntaria al centro de detención de Brooklyn para cumplir su condena, tras no cumplir el acuerdo de libertad supervisada. El rapero será recluido en el mismo penal que Nicolás Maduro, algo que él ha celebrado.

Te puede interesar El rapero Tekashi celebra compartir prisión con Maduro y Luigi Mangione

R. Kelly

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/rkelly-gkbyot-79d85ad1.jpg R. Kelly durante una de las audiencias por el caso de tráfico sexual.

El cantante R&B fue detenido allí antes de su juicio por tráfico sexual y delitos federales.

Sean "Diddy" Combs

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/fotografia-de-archivo-de-luigi-mangione-c-escoltado-por-oficiales-de-policia-efeepa-olga-fedor-2-559c6d23.jpg El raperoSean "Diddy" Combs en una imagen de archivo.

El magnate de la música y empresario fue recluido en el MDC durante su proceso federal, describiendo posteriormente las duras condiciones de la cárcel.

Sam Bankman-Fried

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/sam-bankman-fried-10eafe14.jpg El director Sam Bankman-Fried durante su traslado, luego de una audiencia. (ARCHIVO)

El exdirector de la firma de criptomonedas FTX pasó tiempo en la cárcel, donde llegó a forjar curiosas amistades con otros detenidos de alto perfil.

Ghislaine Maxwell

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/cnne-687698-la-socialite-detras-de-jeffrey-epstein-574a4597.jpg Foto de archivo de Ghislaine Maxwell publicada por CNN.

Confidante de Jeffrey Epstein y condenada por delitos de tráfico sexual, también estuvo entre los detenidos allí.

Luigi Mangione

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/fotografia-de-archivo-de-luigi-mangione-c-escoltado-por-oficiales-de-policia-efeepa-olga-fedor-c01fd745.jpg Fotografía de archivo de Luigi Mangione (c) escoltado por oficiales de policía. EFE/EPA/ Olga Fedorova

El acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare ha atraído atención pública incluso por su comportamiento y presencia en el centro.

Además de celebridades del mundo del entretenimiento, el MDC ha alojado a otros personajes de notoriedad pública, incluyendo el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y líderes del crimen organizado, como Ismael "El Mayo" Zambada García, figura clave en el cartel de Sinaloa.

Sobre la cárcel

Originalmente construido en la década de 1990 como cárcel federal y centro de detención preventiva, especialmente tras el cierre en 2021 de la prisión federal de Manhattan, el MDC Brooklyn se ha consolidado como el punto de alojamiento para procesos judiciales mediáticos de alto perfil en la ciudad de Nueva York.

La presencia de estas figuras, junto con las críticas constantes de abogados y jueces sobre las condiciones del centro, incluyendo hacinamiento y fallas en infraestructura, han convertido al MDC en un símbolo tanto de la justicia federal como de los desafíos del sistema penitenciario en Estados Unidos.