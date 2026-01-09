Cristiana bautizada: la nueva vida de la modelo de OnlyFans que tuvo sexo con 101 hombres

Lily Phillips durante el momento de su bautizo, realizado el 28 de diciembre de 2025 y compartido en redes sociales, donde la exmodelo de OnlyFans que tuvo sexo con 101 hombres aseguró haber iniciado una nueva etapa espiritual. ( FUENTE EXTERNA )

Lily Phillips, creadora de contenido para adultos y figura polémica de OnlyFans que se hizo conocida a nivel internacional tras revelar que mantuvo relaciones sexuales con 101 hombres en un lapso de 14 horas, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras anunciar que fue bautizada y que decidió iniciar una nueva etapa espiritual.

El hecho, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, generó un intenso debate en redes sociales entre mensajes de apoyo y cuestionamientos sobre la autenticidad de su decisión.

La influencer británica de 24 años compartió en sus historias de Instagram un video del momento de su nuevo bautismo, acompañado del mensaje “Un día para recordar por siempre”.

La publicación se volvió rápidamente viral y superó los cinco millones de reproducciones en pocas horas. Posteriormente, Phillips explicó que el bautizo simboliza su intención de fortalecer su relación con Dios y marcar un cambio personal.

Las reacciones al anuncio fueron diversas. Algunos usuarios celebraron su decisión y le desearon éxito en esta nueva etapa, mientras que otros expresaron escepticismo debido a su trayectoria en la industria del contenido erótico.

La influencer Ryann McEnany afirmó que rezaba para que Phillips “descubra su verdadera identidad en Cristo”, mientras que otros comentarios calificaron el gesto como una posible estrategia mediática. Parte de las críticas se centraron en que su cuenta de OnlyFans continuaba activa tras el anuncio del bautizo.

El escepticismo está ligado al episodio que la volvió viral en 2024, cuando Phillips reveló que había mantenido relaciones sexuales con 101 hombres en 14 horas como parte de un reto personal. La experiencia fue documentada por el youtuber Josh Pieters en el documental I Slept With 100 Men in One Day.

Las imágenes posteriores al desafío, en las que la creadora aparece visiblemente afectada, generaron indignación y reabrieron el debate sobre los límites y el impacto emocional de la industria del contenido para adultos.

Ante la controversia, Phillips decidió explicar públicamente el significado de su bautizo y su relación con la fe. En declaraciones a Newsweek, aseguró que desea “fortalecer y hacer crecer” su vínculo con Dios y abrir una conversación sobre cómo las creadoras de OnlyFans son percibidas socialmente.

“Odio que se nos encasille como muñecas sexuales en dos dimensiones; puede ser realmente deshumanizante”, afirmó.

La joven explicó que siempre se ha considerado cristiana y que proviene de una familia que asistía con frecuencia a la iglesia.

Indicó que fue bautizada cuando era bebé y que este nuevo bautismo representa una forma de restablecer una relación espiritual que, según ella, se había desviado. En diálogo con Daily Star, describió la experiencia como positiva y significativa a nivel personal.

Phillips también aclaró que no asiste regularmente a la iglesia debido a su estilo de vida y viajes constantes, pero que mantiene prácticas espirituales individuales como la oración.

Además, defendió su derecho a identificarse como cristiana, aun cuando sus posturas personales no coincidan con las visiones tradicionales de algunos sectores religiosos, al señalar su apoyo al matrimonio igualitario y al derecho al aborto.

¿Seguirá creando contenido para adultos?

De cara a 2026, la creadora afirmó que su trabajo en la industria del contenido para adultos ha pasado a un segundo plano.

En declaraciones a Us Weekly, señaló que busca priorizar su fe, su bienestar personal y diversificar su carrera hacia proyectos en televisión, presentación y plataformas como YouTube, además de fortalecer sus vínculos familiares.