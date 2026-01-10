Las bodas de los famosos más esperadas del 2026

Travis Kelce y Taylor Swift, entre las bodas de famosos más esperadas de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El 2026 se perfila como un año inolvidable para el amor en el mundo del entretenimiento.

Tras compromisos que hicieron suspirar a millones y romances que han crecido bajo el ojo público (y también lejos de él), varias de las parejas más influyentes del entretenimiento, la música y el deporte se preparan para decir "sí, quiero".

De Taylor Swift a Lady Gaga, estas son las bodas más esperadas de este año.

Taylor Swift y Travis Kelce

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/taylor-y-travis-2-491f5974.jpg

Pocas historias románticas han cruzado tantos mundos como la de Taylor Swift y Travis Kelce. Música, deporte y cultura pop se entrelazaron cuando la cantante y el campeón de la NFL confirmaron su compromiso en 2025, un anuncio que prácticamente paralizó las redes.

Todo apunta a que su boda, prevista para este 2026, será uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Se espera una celebración elegante y cuidadosamente curada, con invitados de primer nivel tanto del entretenimiento como del deporte profesional.

Zendaya y Tom Holland

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/zendaya-y-tom-2-fd2d3027.jpg

Fieles a su esencia, Zendaya y Tom Holland han llevado su historia de amor con discreción desde que se conocieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Por eso, la aparición de Zendaya en los Golden Globes de 2025 con un anillo que parecía de compromiso fue suficiente para desatar la emoción colectiva.

Sin comunicados oficiales, todo indica que la pareja se casará en 2026 en una ceremonia íntima y elegante.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/gio-y-cris-cba92a76.jpg

Después de una década juntos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se preparan para lo que promete ser una de las bodas más espectaculares del año. Su historia, que comenzó de forma casual en una tienda de lujo en Madrid, culminó con un compromiso anunciado en 2025 que fue celebrado por seguidores de todo el mundo.

La boda de 2026 combinará deporte, moda y lujo a gran escala. Aunque la localización sigue siendo un misterio, los rumores apuntan a un destino exclusivo y de alto impacto visual: desde una isla mediterránea hasta un resort ultraprivado.

Miley Cyrus y Maxx Morando

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/miley-y-max-9a575e04.jpg

Miley Cyrus anunció su compromiso con el músico Maxx Morando de la manera más inesperada: durante una alfombra roja y con un anillo tan audaz como su personalidad.

Su boda de 2026 promete romper esquemas. En lugar de una celebración tradicional, se anticipa un evento cargado de creatividad, música en vivo y estética vanguardista. Miley nunca ha seguido reglas, y su enlace será una extensión de su espíritu libre, convirtiéndose probablemente en una de las bodas más comentadas del año por su originalidad.

Gabriella Brooks y Liam Hemsworth

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/gabriela-y-liam-488867f1.jpg

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks también han optado por la discreción. Su relación, siempre lejos del ruido, se encamina hacia una boda en 2026 que promete ser íntima, elegante y centrada en lo verdaderamente importante: la familia y los amigos cercanos.

Lady Gaga y Michael Polansky

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/lady-y-michael-2-eede70d2.jpg

Entre conciertos y giras, Lady Gaga también planea su futuro personal. La artista y el empresario Michael Polansky, comprometidos desde 2024, no descartan casarse antes de que finalice la gira Mayhem Ball en abril de 2026.

La pareja ha dejado claro que no busca una boda multitudinaria, sino una celebración íntima y significativa. Gaga, que ya luce un impresionante diamante ovalado valorado en cerca de un millón de dólares, también ha expresado su deseo de formar una familia, añadiendo un tono profundamente personal a esta nueva etapa de su vida.

Dua Lipa y Callum Turner

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/dua-y-callum-c456504e.jpg

El romance entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó de forma casi literaria: leyendo el mismo libro, el mismo capítulo, en una reunión de amigos. Desde entonces, su relación ha crecido entre viajes, escapadas románticas y momentos compartidos con amigos y familia.

Aunque aún no han confirmado oficialmente planes de boda, todo indica que el amor va en serio y que 2026 podría traer grandes noticias.

