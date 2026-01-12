Amara La Negra participa en la temporada 30 de "Worst Cooks in America: Reality Check"

Amara La Negra en la temporada 30 de "Worst Cooks in America: Reality Check". ( FUENTE EXTERNA )

Amara La Negra, artista y actriz dominicana se integró al elenco de la temporada 30 del programa de televisión anglosajón Worst Cooks in America: Reality Check de Food Network.

El programa reúne a un grupo de celebridades con poca experiencia en la cocina, quienes reciben instrucción y entrenamiento de chefs profesionales. A lo largo de la temporada, los participantes enfrentan retos semanales que incluyen técnicas básicas y avanzadas de cocina y la preparación de platos completos.

Sobre su participación, la también copresentadora del programa "Desiguales" de la cadena Univisión, comentó que aceptó el desafío como una forma de salir de su zona de confort, aprender nuevas habilidades y representar sus raíces en un espacio internacional.

En esta edición, competirá junto a figuras del entretenimiento, el deporte y otros reality shows, entre ellos Ryan Lochte, Lisa Barlow, Val Chmerkovskiy, Manila Luzon, Lil Romeo, Downtown Julie Brown, Reza Farahan, Beverley Mitchell y CT Tamburello.

La temporada, que se estrenó el 4 de enero, está guiada por los chefs Jeff Mauro y Tiffany Derry. Los participantes buscan mejorar sus habilidades culinarias y, al final, preparar un menú de tres tiempos ante expertos. El ganador recibirá 25,000 dólares, que serán destinados a una causa benéfica de su elección.

Sobre el programa

Desde su estreno en 2010, Worst Cooks in America se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de Food Network, gracias a su fórmula que mezcla humor, transformación personal y aprendizaje real.