Keanu Reeves y Alexandra Grant disfrutan de una romántica cita de patinaje en el Rockefeller Center

Keanu Reeves y Alexandra Grant han conquistado a sus seguidores con un gesto lleno de romanticismo y complicidad. El pasado lunes, después de la función de Waiting for Godot en Nueva York, el actor invitó a Grant a una cita muy especial: patinar juntos en el icónico Rockefeller Center.

Un plan sencillo pero lleno de cariño, que demuestra cómo su relación se ha construido a base de pequeños gestos que lo dicen todo. La propia Alexandra compartió el momento en sus redes sociales, acompañándolo de un emotivo mensaje.

"El pasado lunes, después de la carrera de Waiting for Godot, Keanu me invitó a una cita en la ciudad de Nueva York... ¡Y solo queremos dar un saludo a todos en la pista de Rockefeller center por darnos la bienvenida! Nos hiciste sentir como en casa, animándonos y ofreciéndonos chocolate caliente y sombreros de pompón".

Grant aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible la velada, incluyendo al equipo detrás de las escenas y a los "elfos de Navidad" Nanea y Jeff, quienes regalaron nuevos patines a Reeves.

Según explicó, volver al hielo después de décadas y adaptarse a los patines artísticos no fue tarea sencilla, pero la experiencia fue memorable. Además, la pareja mostró su gratitud hacia la comunidad de patinaje.

El mensaje final de Grant refleja la filosofía de la cita: conectar con los demás y disfrutar la vida.

"Conexiones con la gente, eso es lo más importante en la vida. Anula todo. Así sí, ¡siempre sí a conectar! Sí a la alegría, sí a salir ahí fuera incluso cuando más allá de cansado, sí a probar algo nuevo, sí a hacerlo a tu manera, ¡y estar abierto a la sorpresa!"