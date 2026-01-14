Rosalía, captada con la modelo Loli Bahía en París, aviva los rumores de romance

Rosalía y Loli Bahía pasean juntas por las calles de París, caminando de la mano. En otra imagen se ve a la artista posar durante un evento. ( FUENTE EXTERNA )

Rosalía vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, y esta vez no es por un nuevo lanzamiento musical. La cantante catalana ha sido captada recientemente paseando por París junto a la modelo francesa Loli Bahía, unas imágenes que han reavivado los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambas.

Las especulaciones no son nuevas. Desde hace varios meses, Rosalía y Bahía han sido vistas juntas en diferentes ocasiones y contextos, tanto en planes públicos como en encuentros más discretos.

Cenas en Madrid, apariciones en eventos y, especialmente, su comentada presencia juntas durante la fiesta de Fin de Año en Río de Janeiro, donde dieron la bienvenida al 2026 muy cercanas y cariñosas, hicieron saltar las alarmas entre fans y medios.

Ahora, unas nuevas fotografías tomadas en la capital francesa han vuelto a poner el foco sobre su vínculo. En las imágenes, la cantante y la modelo -que se llevan 10 años- aparecen cogidas del brazo, sonrientes y caminando con total naturalidad, mostrando una evidente complicidad.

Aunque no hay gestos explícitos de romance como besos o abrazos, la cercanía ha sido suficiente para que muchos den por hecho que podría tratarse de algo más que una amistad.

No es la primera vez que Rosalía protagoniza rumores de este tipo. Algo similar ocurrió en el pasado con el actor Jeremy Allen White, con quien fue relacionada durante meses antes de que una imagen confirmara la relación.

Por ello, muchos se preguntan ahora si con Loli Bahía ocurrirá lo mismo o si, por el contrario, se trata simplemente de una estrecha amistad.

Por el momento, ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto, manteniendo el misterio que suele rodear la vida personal de la artista. Con Rosalía, nunca hay confirmaciones al cien por cien... hasta que las hay.

¿Quién es Loli Bahía?

Loli Bahía, de 23 años, es una reconocida modelo francesa de padre español y madre de origen argelino. A pesar de su juventud, cuenta con una sólida trayectoria en la industria de la moda y ha trabajado para algunas de las firmas más prestigiosas del mundo, como Chanel, Gucci, Versace y Louis Vuitton.

Su debut en el sector se produjo en 2020 y fue por todo lo alto, gracias a su colaboración con Louis Vuitton. Desde entonces, se ha convertido en una de las modelos más demandadas y ha protagonizado portadas de las revistas de moda más influyentes a nivel internacional.

Además de su carrera como modelo, Bahía también ha incursionado en la actuación. En 2023 participó en la película Jeanne du Barry. Curiosamente, antes de dedicarse al mundo de la moda y el cine, estudió música en el Conservatorio de Lyon, una faceta artística que la conecta aún más con Rosalía.

Te puede interesar Rosalía y su visión feminista: un nuevo enfoque en la música actual

Por ahora, todo queda en rumores. Pero las imágenes hablan, y los fans están atentos a cualquier nuevo gesto que confirme, o desmienta, una de las posibles historias del momento.

Leer más La razón detrás de la ruptura entre Jeremy Allen White y Rosalía

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

francesa