Kiara Romero sale ilesa tras incendio de su vehículo en la autopista Duarte

El vehículo de Kiara Romero totalmente incendiado tras el accidente en la autopista Duarte. ( INSTAGRAM / @KIARAROMERO )

La modelo y actriz dominicana Kiara Romero sufrió un momento de terror cuando el vehículo en el que viajaba se incendió mientras se dirigía hacia Santiago, pero salió ilesa gracias a su rápida reacción.

Romero relató el suceso a través de su cuenta de Instagram, donde compartió videos e imágenes del momento. Según contó, el accidente ocurrió el domingo 11 de enero a las 4:00 de la tarde.

"Mi vehículo, completamente en movimiento, en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a botar mucho humo y un olor a quemado a través de las ventanillas del aire. Gracias a Dios y a mi instinto reaccioné a tiempo; mientras me parqueaba a la derecha iba bajando los cristales para no quedarme encerrada porque los sensores podían fallar. Inmediatamente me detuve, apagué el vehículo, salí del mismo y me alejé para salvaguardar mi vida en lo que llegaba el 911, los bomberos y la asistencia vial a socorrerme".

La actriz señaló que pocos minutos después de bajarse del vehículo, este quedó completamente en llamas:

"Pudo haber pasado algo terrible, pero aquí estoy otra vez, dando fiel testimonio de la grandeza de Dios para conmigo. No hubo pérdida más que la material, pero la vida, que es frágil e incierta, por la misericordia del Señor aún la conservo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/foto-piero-cruciatti--afp-6-6611aca3.jpg

Romero también agradeció a quienes la ayudaron tras el accidente, incluyendo a un hombre que se detuvo para quedarse con ella hasta la llegada de su familia y de las autoridades.

"Gracias a todo aquel que estuvo ahí cuidándome, apoyándome y procurando mi bienestar. Bendigo la vida de cada una de las personas presentes, en especial la de un ángel enviado por Dios que no dudó en detenerse al verme (sola) y quedarse conmigo hasta que llegara mi familia y las autoridades pertinentes".

La modelo concluyó su mensaje citando a Isaías 54:17: "Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová".

Sobreviviente

Romero, quien años atrás sobrevivió tras caer del tercer nivel de un edificio de apartamentos en San Francisco de Macorís, vuelve a poner en evidencia su instinto de supervivencia y fe, según destacó en su publicación.

