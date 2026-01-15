VIDEO | Famoso actor de telenovelas sufre convulsión en pleno reality show

Henri Castelli en la imagen promocional de su ingreso a Big Brother Brasil 26, reality del que tuvo que retirarse a pocas horas de entrar tras sufrir complicaciones de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El actor brasileño Henri Castelli, una de las figuras más reconocidas de las telenovelas en Brasil, quedó fuera de Big Brother Brasil 26 apenas 24 horas después de su ingreso al reality, tras sufrir un delicado problema de salud que obligó a su salida definitiva del programa.

Castelli, recordado por sus protagónicos en producciones como Flor del Caribe y Tiempo de amar, había sido anunciado como uno de los grandes atractivos de esta edición, que apostó por un elenco diverso y personalidades de fuerte presencia mediática. Su entrada a la casa estuvo marcada por la emoción y el respaldo del público, pero la experiencia se vio abruptamente interrumpida.

El incidente ocurrió durante una de las pruebas físicas del programa, cuando el actor sufrió fuertes convulsiones y dificultades para respirar, lo que le impidió levantarse del suelo en plena competencia. La situación generó momentos de gran tensión dentro de la casa, con compañeros visiblemente impactados mientras el equipo médico intervenía de urgencia para asistirlo y trasladarlo a un centro hospitalario.

Henri Castelli tem crise de convulsão durante a prova do lider #BBB26 #ProvaDoLíder pic.twitter.com/S1uHJxkBnI — NO HYPER COM VINÍCIUS (@nohypercomvini) January 15, 2026

De acuerdo con informaciones difundidas por TV Globo, tras recibir el alta médica, Castelli sufrió una segunda convulsión en su domicilio, lo que descartó cualquier posibilidad de que pudiera reincorporarse al reality. Ante este panorama, la producción confirmó la cancelación definitiva de su participación, priorizando su bienestar y recuperación.

La salida del actor ha generado una ola de mensajes de solidaridad y apoyo, tanto del público como de sus compañeros dentro de la casa, quienes han expresado su cariño y deseos de pronta recuperación.

Henri Castelli, de 47 años, es padre de dos hijos y cuenta con una extensa trayectoria en la televisión brasileña. Por el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre su estado de salud, mientras el actor se enfoca en su recuperación, lejos de la presión del programa.