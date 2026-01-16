Daddy Yankee es demandado por presunto fraude en un negocio millonario

Foto de archivo del cantante Daddy Yankee en una audiencia por caso anterior, relacionado con su exesposa, Mireddys González. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee vuelve a estar en el centro de la polémica tras enfrentar una nueva demanda por presunto fraude, conspiración y traición a la confianza, relacionada con un negocio millonario de canchas de pádel.

El reclamo legal fue interpuesto por León Fernando Fixman, empresario español, quien asegura haber sido excluido de manera irregular de una compañía en la que participaban varios inversionistas, entre ellos el reconocido reguetonero y su entonces esposa, Mireddys González.

Según Fixman, el conflicto se originó cuando uno de los socios principales le propuso comprar sus acciones, oferta que rechazó al considerar que se trataba de un negocio altamente rentable. Posteriormente, fue convocado a una junta general en la que se planteó la disolución de la empresa, decisión a la que también se opuso.

"Yo voté que no quería cerrar la compañía. Era un negocio impresionante y no tenía intención de salirme", afirmó el empresario en una entrevista con el periodista Oscar Petit para el programa de farándula El gordo y la flaca.

No obstante, asegura que recibió una carta de abogados para acelerar la disolución. Sin embargo, sostiene que la empresa nunca dejó de operar. De acuerdo con la demanda presentada en 2024, la compañía habría continuado funcionando con el mismo nombre, el mismo modelo de negocio y nuevos socios, pero sin su participación.

Fixman describe esta operación como una "estructura espejo", en la que su lugar habría sido ocupado por otro socio, identificado como Neil Harris.

Te puede interesar Daddy Yankee demanda a Pina y a su exesposa por supuesto esquema fraudulento

La demanda involucra a todos los socios de la compañía, incluyendo a Daddy Yankee y a Mireddys González, quien, según Fixman, era la persona que firmaba los documentos societarios en representación del artista.

"Todo lo firmaba Mireddys, pero firmaba en nombre de Daddy Yankee", sostuvo.

Durante un interrogatorio legal, tanto González como otro implicado, Carlos Lerena, se acogieron a la Quinta Enmienda, según consta en el expediente judicial.

Fixman reconoció que cometió errores al no investigar adecuadamente a sus socios antes de entrar al negocio. "Ese fue el error y tengo que reconocerlo. No hice bien mi trabajo", admitió.

Pese al poder y la fama del artista, el empresario aseguró no tener miedo de enfrentar el proceso judicial. "Si tuviera miedo, no sería empresario", expresó.

El demandante busca una compensación económica de 12 millones de dólares, además de justicia y la limpieza de su nombre.

Sobre la demanda

Aunque la demanda fue presentada en 2024, el caso ha cobrado notoriedad recientemente luego de que un juez rechazara varias mociones de Daddy Yankee para ser excluido del proceso, obligándolo a comparecer en el juicio.

para ser excluido del proceso, obligándolo a comparecer en el juicio. El juicio está programado para celebrarse este mes en Miami, y podría tener importantes repercusiones legales y reputacionales para el imperio empresarial del artista.