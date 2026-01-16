Juan Carlos Pichardo celebra la llegada de su segundo hijo

Juan Carlos Pichardo compartió en redes sociales un mensaje cargado amor y gratitud tras el nacimiento de su segundo hijo. ( ROBERT VÁSQUEZ )

Juan Carlos Pichardo vive un momento de profunda felicidad con la llegada de su segundo hijo, Juan Manuel Pichardo Paniagua, una noticia que compartió este jueves a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, acompañado de palabras cargadas de fe, amor y gratitud.

"Hoy nuestro corazón aprendió a latir de forma diferente", escribió Pichardo al confirmar que el bebé ya se encuentra en casa junto a su familia.

En su mensaje, el humorista dominicano describió el nacimiento como un regalo de Dios que llega para completar su hogar y abrir una nueva etapa marcada por la esperanza y los nuevos comienzos.

Un regalo que completa la familia

"Dios nos regaló el abrazo que faltaba para completar nuestra familia. Llegas para llenarnos de amor, esperanza y nuevos comienzos", expresó el comunicador, definiendo la vida de Juan Manuel como una promesa, un milagro y una bendición.

Pichardo también dedicó palabras especiales a su esposa, Carmen, con quien celebra este nuevo capítulo familiar: "Junto a tu mami celebramos este regalo inmenso y vemos cómo nuestra familia crece no solo en número, sino en amor".

El mensaje incluyó una mención llena de ternura para su hija Carmen Sophia, quien asume con ilusión su rol de hermana mayor.

"Nuestra princesa hoy vive un momento especial: se convierte en hermana mayor, con ese corazón noble y dulce que sabemos te cuidará y guiará siempre", escribió.

En el cierre, Pichardo resumió el sentir de la familia con palabras que reflejan la emoción del momento:

"Te esperábamos con ilusión y hoy te recibimos con un amor infinito. Llegaste para quedarte en cada oración, en cada sonrisa y en cada sueño de esta familia que ya es tuya para siempre. Bienvenido, hijo. Te amamos desde antes de conocerte y para toda la vida".

Un anuncio que no solo celebra una nueva vida, sino que confirma que, en su hogar, el amor sigue creciendo.