×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza"

El cantante aseguró que defenderá su dignidad tras la denuncia de abuso sexual que hicieron dos exempleadas

    Expandir imagen
    Julio Iglesias: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza"
    Julio Iglesias respondió en Instagram a las acusaciones presentadas por dos exempleadas de su casa. (FUENTE EXTERNA)

    El astro español Julio Iglesias negó las denuncias de abuso sexual presentadas por dos antiguas trabajadoras, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que expresó su tristeza y rechazo ante las acusaciones.

    "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", manifestó el artista, al tiempo que negó haber "abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer". Afirmó que las denuncias son "absolutamente falsas" y le han provocado una gran tristeza.

    En su mensaje, Iglesias aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida emocional. "Nunca había sentido tanta maldad", expresó, pero señaló que aún mantiene la fortaleza necesaria para que la verdad salga a la luz y para defender su dignidad ante lo que calificó como un "agravio tan grave".

    RELACIONADAS

    El cantante también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse públicas las acusaciones. Destacó el consuelo que le han brindado los mensajes de cariño y lealtad enviados por personas cercanas, a quienes describió como "queridísimas". 

    "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", escribió Iglesias. 

    Recurre a un abogado 

    Ayer jueves, la agencia EFE informó que el intérprete de "Me Va, Me Va" contrató al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por supuesto abuso sexual

    • La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

    Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión. 

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.