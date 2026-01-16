Julio Iglesias: "Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza"

Julio Iglesias respondió en Instagram a las acusaciones presentadas por dos exempleadas de su casa. ( FUENTE EXTERNA )

El astro español Julio Iglesias negó las denuncias de abuso sexual presentadas por dos antiguas trabajadoras, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que expresó su tristeza y rechazo ante las acusaciones.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", manifestó el artista, al tiempo que negó haber "abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer". Afirmó que las denuncias son "absolutamente falsas" y le han provocado una gran tristeza.

En su mensaje, Iglesias aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida emocional. "Nunca había sentido tanta maldad", expresó, pero señaló que aún mantiene la fortaleza necesaria para que la verdad salga a la luz y para defender su dignidad ante lo que calificó como un "agravio tan grave".

El cantante también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse públicas las acusaciones. Destacó el consuelo que le han brindado los mensajes de cariño y lealtad enviados por personas cercanas, a quienes describió como "queridísimas".

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", escribió Iglesias.

Recurre a un abogado

Ayer jueves, la agencia EFE informó que el intérprete de "Me Va, Me Va" contrató al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la denuncia por supuesto abuso sexual.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

