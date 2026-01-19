Muere actriz de Nickelodeon tras ser atropellada en Nueva York

Kianna Underwood, actriz estadounidense que formó parte de la serie infantil All That de Nickelodeon, falleció a los 33 años tras ser atropellada en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Según cuenta el informe policial, la actriz estaba cruzando una intersección del barrio de Brownsville, en Brooklyn, cuando fue embestida por una camioneta negra.

Mientras se encontraba tendida en la calzada, fue "golpeada posteriormente por un sedán negro y gris", tal y como recoge el comunicado policial. La actriz fue declarada muerta en el lugar del suceso.

La policía ha señalado que ambos conductores abandonaron la escena tras el atropello y, por el momento, no han sido identificados. El caso continúa bajo investigación y las autoridades trabajan para localizar a los responsables del siniestro.

Underwood fue una actriz infantil activa a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, con trabajos en cine, televisión y animación. Nació el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York e inició su carrera artística desde temprana edad.

Debutó en el cine en 1999 con la comedia 24 Hour Woman. Entre 1999 y 2004 prestó su voz al personaje Fuschia Glover en la serie animada Little Bill, transmitida por Nick Jr., donde participó durante varias temporadas.

En 2005 se incorporó al elenco de All That, conocida en Latinoamérica como Todo eso, uno de los programas juveniles más representativos de Nickelodeon. Underwood participó en siete episodios, correspondientes a la última temporada del programa. Durante esa etapa compartió pantalla con actores como Kenan Thompson, Nick Cannon y Amanda Bynes.

All That fue su último trabajo acreditado en televisión, tras lo cual se mantuvo alejada de la industria del entretenimiento.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que la investigación sobre el atropello continúa en curso, mientras familiares, colegas y seguidores recuerdan a Underwood por su paso por la televisión infantil estadounidense de principios de los 2000.