Karol G y Feid ponen fin a su relación tras tres años juntos

Los artistas Karol G y Feid. ( FUENTE EXTERNA )

Karol G y Feid han tomado caminos separados luego de tres años de relación sentimental. Así lo informó este lunes el medio estadounidense TMZ, que citó fuentes cercanas a ambos artistas para confirmar que la ruptura se produjo hace algunos meses, en medio de crecientes especulaciones sobre el estado de su romance.

De acuerdo con dichas fuentes, la separación fue amistosa y tanto Karol G como Feid mantienen una buena relación, sin conflictos aparentes.

Hasta el momento, los representantes de ambos cantantes no han emitido declaraciones oficiales ni han respondido a las solicitudes de comentarios.

Comienzos de la relación

La historia entre "La Bichota" y el intérprete de "Ferxxo 100" comenzó a llamar la atención del público en 2021, luego de que colaboraran en la canción "Friki".

Desde entonces, fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que avivó los rumores de un romance, especialmente meses después de que Karol G pusiera fin a su relación con el cantante Anuel AA.

Aunque el vínculo sentimental se mantuvo con bajo perfil durante un tiempo, fue en 2023 cuando Karol G confirmó públicamente la relación en diversas entrevistas, describiéndola como un capítulo positivo y de apoyo en su vida personal.

Durante ese periodo, la pareja asistió junta a eventos públicos y compartió momentos sutiles en redes sociales.