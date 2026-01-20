Video | La nueva imagen de Anthony Santos genera reacciones en redes sociales

Anthony Santos, "El Mayimbe de la Bachata", en imágenes de archivo. El artista volvió al centro de la conversación pública tras su reciente cambio de imagen, que inspiró una parodia del comediante Raymond Pozo. ( FUENTE EXTERNA )

El legendario bachatero Anthony Santos, conocido como "El Mayimbe de la Bachata", volvió a ser el centro de atención tras su presentación en Montecristi el pasado sábado 17 de enero, durante las Patronales de la Altagracia - Castañuelas 2026.

Aunque su regreso a los escenarios fue aplaudido por sus fanáticos, la atención se centró en su cambio de imagen, que incluyó un tono de piel más claro y el cabello teñido para cubrir las canas, generando múltiples críticas en redes sociales y convirtiéndose en inspiración para memes.

Raymod Pozo lo parodia y Fefita lo defiende

Entre los que hicieron eco de la polémica, el comediante Raymond Pozo lanzó una parodia sobre el "nuevo look" del bachatero, causando una ola de comentarios y risas entre los usuarios, pero también despertando la defensa de colegas como Fefita La Grande.

"Me siento muy indignada con todos los memes que le están haciendo al Mayimbe. Así no, pero bueno, tiene más memes que yo en dos días. ¡Santísimo, esto es una cosa! ¡Santo!", escribió la Vieja Fefa en en Instagram.

El cambio de imagen de Santos ocurre luego de un año alejado de los escenarios, tras la cancelación de un concierto en Las Matas de Santa Cruz en mayo de 2025.

Ahora, con su retorno, el artista no solo enfrenta la expectativa de sus seguidores, sino también la burla y la creatividad del público en internet, consolidando su presencia mediática incluso fuera de la música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/erengue-1-99f50a8a.jpg

Después de un año alejado de los escenarios, Anthony Santos. El Mayimbe de la Bachata continúa siendo tema de conversación, demostrando que su legado y personalidad trascienden la música, y que cualquier detalle de su apariencia puede convertirse en viral.

