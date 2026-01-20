La indirecta con la que David Beckham responde a las duras declaraciones de su hijo Brooklyn

David Beckham se mostró incómodo ante la prensa tras las declaraciones de su hijo Brooklyn, y horas después ofreció una entrevista en CNBC sobre crianza y redes sociales sin referirse directamente al conflicto familiar. ( FUENTE EXTERNA )

La tensión dentro de la familia Beckham quedó nuevamente en evidencia tras las contundentes declaraciones públicas de Brooklyn Beckham, quien arremetió contra lo que denominó la "marca Beckham" y aseguró no querer una reconciliación con sus padres.

Horas después de la publicación, David Beckham reaccionó con evidente incomodidad y, más tarde, ofreció una respuesta indirecta sin mencionar a su hijo.

El exfutbolista fue abordado por la prensa poco después de que el mensaje de Brooklyn se hiciera viral.

Visiblemente serio y con dificultades para mostrar una actitud cordial, Beckham se negó a responder preguntas sobre su relación con su primogénito. Cuando el corresponsal de negocios de Sky, Paul Kelso, le preguntó si tenía algo que decirle a Brooklyn o si se sentía decepcionado por sus palabras, el exjugador evitó hacer comentarios, se dio la vuelta y abandonó el lugar apresuradamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/dgt-2-2-e3dd7665.jpg

No fue sino hasta horas más tarde cuando Beckham rompió parcialmente su silencio durante una entrevista en el programa financiero Squawk Box, de CNBC. Aunque no hizo referencia directa al conflicto familiar ni mencionó a Brooklyn por su nombre, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta al momento que atraviesa su familia.

David Beckham afirmó este martes que sus hijos cometen errores en las redes sociales pero consideró que a veces "tienes que dejarles cometer esos errores". Unas declaraciones que llegan después de que su hijo Brooklyn acusara a sus padres de provocarle ansiedad y de interferir en su relación con su mujer, Nicola Peltz.

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder, para bien y para mal. Hoy en día, lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso", expresó Beckham al reflexionar sobre el impacto del entorno digital. En ese contexto, subrayó la importancia de educar a los jóvenes en el uso responsable de estas plataformas.

El exfutbolista añadió que considera fundamental permitir que los hijos se equivoquen como parte de su proceso de crecimiento. "He tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles", reiteró.

Beckham también destacó el uso positivo que él ha dado a su plataforma pública, señalando su trabajo con Unicef y el valor de las redes sociales para crear conciencia sobre temas que afectan a la infancia a nivel mundial.

Las declaraciones de David contrastan con el tono del extenso comunicado de Brooklyn, quien en su mensaje aseguró haber vivido durante años bajo control y manipulación mediática, y afirmó sentirse liberado tras tomar distancia de su familia. Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han emitido una respuesta directa a las acusaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/dgt-2-1-6ac682d3.jpg

Más

El distanciamiento familiar continúa desarrollándose bajo el escrutinio público, mientras el exfutbolista opta por una postura cautelosa y evita abordar de manera frontal el conflicto con su hijo mayor.

Conflicto Familiar Beckham Lo que dijo Brooklyn Beckham Brooklyn Beckham, de 26 años, afirmó en un largo comunicado en Instagram: «No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida».

Brooklyn lamenta que «las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací». El joven denunció que sus padres intentaron interferir en su vida personal, incluyendo su boda, presionándolo para ceder los derechos sobre su nombre y priorizando la marca Beckham sobre sus relaciones familiares. Brooklyn concluyó: «Crecí con una ansiedad abrumadora. Y por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido». Lo que dijo David Beckham En contraste, su padre, David Beckham, habló sobre crianza y redes sociales desde el Foro Económico Mundial de Davos en CNBC: «Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso».

«He podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños».

«He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden». David destacó que su enfoque ha sido educar a sus cuatro hijos —Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper— en el uso responsable de las redes y en aprender de sus propios errores, sin referirse directamente al conflicto familiar.