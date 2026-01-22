Residente se deja ver en República Dominicana entre cocos, calles y fanáticos

Residente disfrutó de una agua de coco comprada a un vendedor ambulante durante su estadía en República Dominicana, la cual ha compartido a través de sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero puertorriqueño Residente anda disfrutando del sabor caribeño en la República Dominicana, y no dudó en compartirlo con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, René Pérez mostró algunos momentos relajados de su paso por el país, lejos de escenarios y micrófonos.

En uno de los videos, el artista aparece tomando una refrescante agua de coco comprada a un vendedor ambulante, una escena tan común como auténtica en las calles dominicanas. En otro, se le ve posando sonriente junto a fanáticos que lo reconocieron y aprovecharon para saludarlo.

Según ha trascendido, Residente se encuentra recorriendo San Pedro de Macorís y otras localidades del este, aunque sigue siendo un misterio si el viaje responde a unas vacaciones improvisadas o a la grabación de un nuevo proyecto.

Más allá del paseo, su presencia no pasa desapercibida. Residente es una de las voces más influyentes de la música latina, conocido por mezclar rap, reguetón y sonidos del mundo con letras cargadas de crítica social y política. Con Calle 13, ganó 31 Premios Grammy Latinos y suma otros cinco como solista.

Su impacto va más allá de la música. En 2023, Billboard lo colocó como el mejor rapero en la historia de la música latina, mientras que Rolling Stone lo incluyó entre los grandes nombres del rap en español.

Por ahora, entre cocos fríos, selfies callejeros y paisajes del este, Residente sigue dejando claro que, cuando pisa el Caribe, lo vive como uno más.