Allanan por error casa de la urbana Chelsy Bautista; denuncia supuesto robo de joyas

Chelsy Bautista denuncia robo de joyas tras allanamiento policial por equivocación. En la imagen de archivo se le ve atendiendo a los medios durante la presentación de un disco. ( DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN )

La cantante urbana Chelsy Bautista, hija de la actriz y humorista Cheddy García, denunció que fue víctima de un allanamiento por equivocación durante la madrugada del viernes, en un operativo realizado por agentes policiales en el edificio donde reside.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por la joven a través de sus redes sociales, se encontraba dormida cuando escuchó fuertes golpes en la puerta de su apartamento. "La policía estaba tumbando la puerta y gritando que abrieran", relató, asegurando que los agentes terminaron derribando la entrada para ingresar al inmueble.

Chelsy afirmó que los policías entraron armados y procedieron a revisar distintas áreas de la vivienda, incluidos los dormitorios y clósets, mientras ella se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que apenas vestía una camiseta al momento del allanamiento.

Según explicó, durante el interrogatorio la fiscal Belkis Ulloa, responsable del operativo, confirmó que la persona que buscaban no se encontraba en su apartamento, sino en otra unidad del mismo edificio, por lo que se trató de un error de procedimiento.

Tras la salida de las autoridades, y mientras se realizaban los arreglos a la puerta dañada, la artista aseguró que notó la desaparición de varias pertenencias personales, entre ellas una cadena y un guillo, lo que agravó su indignación ante lo ocurrido.

La joven indicó que notificó la situación a la fiscal, quien le solicitó enviar el reclamo por correo electrónico, respuesta que consideró insuficiente, razón por la cual decidió hacer pública la denuncia. "Cuando la misma autoridad es la que te roba, ¿a quién se le reclama?", expresó.

Por su parte, Cheddy García informó que se comunicó con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, quien le aseguró que el caso será investigado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el incidente.