Clarissa Molina y Nadia Ferreira revelan cuántos vestidos usarán en Premio Lo Nuestro

Clarissa Molina en la alfombra de pasadas ediciones de Premios Lo Nuestro. En esta ocasión serán presentadoras de la gala junto a la cantante Thalía. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo y actriz dominicana Clarissa Molina, ganadora de un premio Emmy, y la filántropa y modelo Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021, compartieron que su rol como conductoras implicará múltiples cambios de vestuario a lo largo de la noche.

De acuerdo con lo revelado, estiman usar más de cuatro vestidos, aunque el número podría ascender hasta diez atuendos, dependiendo del desarrollo de la ceremonia.

Además del despliegue de moda y glamour, ambas dejaron entrever cuáles son algunos de los artistas a los que apoyarían con su voto en las distintas categorías del premio, demostrando su cercanía y entusiasmo por la música latina actual.

Clarissa Molina y Nadia Ferreira estarán acompañadas en la conducción por la actriz y cantante mexicana Thalía, en una de las ediciones más esperadas del evento, organizado por TelevisaUnivision.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Kaseya Center de Miami a partir de las 7:00 p. m. (hora del Este), reconociendo lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año, la lista de nominados está encabezada por Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y el mexicano Carín León, con diez nominaciones cada uno. Les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho menciones.

Voto del público

TelevisaUnivision recordó que los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos a través de PremioLoNuestro.com hasta el 26 de enero , y adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas presentaciones especiales y más artistas invitados.

hasta el , y adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas presentaciones especiales y más artistas invitados. "Premio Lo Nuestro 2026 llega en un momento en el que la música latina goza de un amplio reconocimiento global en múltiples estilos y sonidos", destacó la organización, subrayando el impacto internacional del género y la diversidad reflejada en esta edición.

