La influencer Dulce Enríquez muere tras caer con su vehículo a un precipicio de 50 metros

La creadora de contenido Ivonne Enríquez Ramírez, conocida en redes sociales como Dulce Enríquez, falleció el pasado 19 de enero, diez días después de sufrir lo que en un principio se definió como un grave accidente automovilístico. La joven tenía 23 años y contaba con más de 122 mil seguidores en Instagram, donde compartía aspectos de su vida cotidiana.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del 9 de enero, cuando el vehículo en el que se desplazaba se volcó y cayó a un precipicio de aproximadamente 50 metros de profundidad, de acuerdo con reportes del medio 20 Minutos.

Tras el impacto, Dulce Enríquez fue trasladada de emergencia un centro de salud, donde permaneció hospitalizada durante diez días antes de fallecer debido a la gravedad de las lesiones.

La muerte de la influencer fue confirmada por su hermana, Michel Enríquez, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales. "Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada Dulce Ivonne Enríquez Ramírez. Como familia, este momento nos parte el alma", escribió.

Según versiones preliminares, Dulce regresaba de una celebración en la que también estuvo presente el alcalde del pueblo mexicano Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, quien resultó involucrado en el accidente. Días después del suceso, el funcionario emitió un comunicado en el que aseguró encontrarse "estable y fuera de peligro".

Giro en el caso

En un giro reciente del caso, la Fiscalía reclasificó la investigación, que ahora será tratada como homicidio culposo , con el objetivo de determinar responsabilidades penales relacionadas con el accidente que terminó con la vida de la joven influencer .

