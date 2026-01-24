×
Chelsy Bautista
Chelsy Bautista

La Policía investiga denuncia de robo durante operativo policial erróneo en casa de Chelsy Bautista

Identifican a agentes implicados en allanamiento erróneo denunciado por la actriz y cantante urbana

    Expandir imagen
    La Policía investiga denuncia de robo durante operativo policial erróneo en casa de Chelsy Bautista
    Foto de archivo de la cantante urbana y actriz Chelsy Bautista durante una entrevista con Diario Libre. La Policía informó que investiga su denuncia de robo durante un operativo policial en su casa. (DIARIO LIBRE)

    Los organismos de control interno de la Policía Nacional, a través de su Inspectoría General, asumieron formalmente las investigaciones en torno a la denuncia realizada por la artista dominicana Chelsy Bautista, quien afirmó haber sido víctima de un allanamiento ejecutado por error en su residencia.

    • La queja, hecha pública por la joven cantante a través de sus redes sociales, se refiere a un operativo realizado en la madrugada del 23 de enero de 2026, durante el cual agentes policiales habrían ingresado de manera equivocada a su apartamento, forzando la puerta de acceso y ocasionando daños materiales, además de la presunta sustracción de varias pertenencias personales.
    Según el testimonio ofrecido por Bautista, la fiscal a cargo del procedimiento reconoció posteriormente que la intervención no correspondía a su vivienda, sino a otro apartamento del mismo edificio, lo que confirmó que se trató de un error en la ejecución del allanamiento.

    De acuerdo con información oficial enviada a Diario Libre, la Inspectoría General ya tiene identificados a los agentes que participaron en el operativo y se encuentra evaluando diversos aspectos del procedimiento, incluyendo la actuación del personal involucrado, el cumplimiento de los protocolos establecidos y las denuncias sobre un posible despojo de pertenencias.

    Las autoridades indicaron que el objetivo de la investigación es determinar responsabilidades administrativas y garantizar la transparencia del proceso, en atención a la denuncia presentada por la artista.

    • El caso permanece en fase de desarrollo, por lo que la Policía Nacional informó que se ofrecerán mayores detalles oportunamente, conforme avancen las indagatorias.
