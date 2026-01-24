La Policía investiga denuncia de robo durante operativo policial erróneo en casa de Chelsy Bautista

Foto de archivo de la cantante urbana y actriz Chelsy Bautista durante una entrevista con Diario Libre. La Policía informó que investiga su denuncia de robo durante un operativo policial en su casa. ( DIARIO LIBRE )

Los organismos de control interno de la Policía Nacional, a través de su Inspectoría General, asumieron formalmente las investigaciones en torno a la denuncia realizada por la artista dominicana Chelsy Bautista, quien afirmó haber sido víctima de un allanamiento ejecutado por error en su residencia.

La queja, hecha pública por la joven cantante a través de sus redes sociales, se refiere a un operativo realizado en la madrugada del 23 de enero de 2026, durante el cual agentes policiales habrían ingresado de manera equivocada a su apartamento, forzando la puerta de acceso y ocasionando daños materiales, además de la presunta sustracción de varias pertenencias personales.

Según el testimonio ofrecido por Bautista, la fiscal a cargo del procedimiento reconoció posteriormente que la intervención no correspondía a su vivienda, sino a otro apartamento del mismo edificio, lo que confirmó que se trató de un error en la ejecución del allanamiento.

De acuerdo con información oficial enviada a Diario Libre, la Inspectoría General ya tiene identificados a los agentes que participaron en el operativo y se encuentra evaluando diversos aspectos del procedimiento, incluyendo la actuación del personal involucrado, el cumplimiento de los protocolos establecidos y las denuncias sobre un posible despojo de pertenencias.

Las autoridades indicaron que el objetivo de la investigación es determinar responsabilidades administrativas y garantizar la transparencia del proceso, en atención a la denuncia presentada por la artista.

El caso permanece en fase de desarrollo, por lo que la Policía Nacional informó que se ofrecerán mayores detalles oportunamente, conforme avancen las indagatorias.