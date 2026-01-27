Amelia Vega a su sexta bebé Vail Horford: "Mi alma te anhelaba y no sabía qué tanto"

La exMiss Universo, Amelia Vega, compartió unas fotografías de los dos meses de su sexto retoño, Vail Horford Vega. ( FUENTE EXTERNA )

La exMiss Universo, Amelia Vega, compartió este martes unas tiernas fotografías de su sexto retoño, Vail Horford Vega, con las que celebra sus dos meses de vida.

En un hermoso mensaje, muy característico sobre sus hijos, la exreina de belleza dominicana citó un versículo bíblico y mencionó la alegría que reina en el hogar con su nacimiento.

"Hace dos meses, ayer, llegaste a nuestras vidas a llenarlas de algo que no sabíamos cuánto necesitábamos.

Mi alma te anhelaba y no sabía qué tanto. Aún más amor e ilusión has traído a nuestras vidas. Mi chiquita, qué feliz me haces. Te amo con todo mi corazón ? Dios te bendiga Siempre #VailHorfordVega #Baby6", fueron las palabras de la también cantante.

En la imagen, se muestra a la bebé dormida sobre un mantel blanco y un lazo del mismo color. En la tela está escrito el Salmo 127:3–5.

Además, escribió: "He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.

Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmos 127:3–5".

La bebé nació el pasado 26 de noviembre. La pareja tiene a Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.

En su publicación sobre el nacimiento, Vega le dedicó unas tiernas palabras de bienvenida y publicó dos fotografías de la recién nacida. "Vail Horford Vega 11.26.25. Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón", dijo.

Amelia Vega acostumbra a hacer creativas sesiones de fotos a sus hijos en su primera etapa. Los seguidores destacaron la belleza de la niña y su parecido con su hermanita Ava Amelia.