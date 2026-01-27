Muere el actor mexicano Alexis Ortega, famoso por "Luis Miguel, la serie"

Alexis Ortega desarrolló también una exitosa carrera como actor de doblaje. ( FUENTE EXTERNA )

El actor mexicano Alexis Ortega, conocido por su participación en "Luis Miguel, la serie", falleció a los 38 años.

La noticia fue confirmada por el sitio especializado World Dubbing News, mostrando pesar por la partida del también intérprete de doblaje de producciones de Marvel para el idioma español.

Durante sus tres temporadas, "Luis Miguel, la Serie", protagonizada por Diego Boneta en la piel del "Sol de México", contó con un nutrido elenco de actores, protagonizado por Diego Boneta en la piel del "Sol de México".

En la producción, Alexis Ortega formó parte del grupo de amigos cercanos del cantante durante su juventud en los años 80 y 90.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", se escribió desde el perfil de Instagram de WDN.

La noticia generó numerosas reacciones de tristeza en las redes sociales . "Te vamos a extrañar Spiderman. Qué lamentable noticia ", "Es una lástima que alguien tan joven haya fallecido . "No puede ser, díganme que es mentira", escribieron los usuarios.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Uno de sus amigos, el también actor Carli Sanper, le dedicó unas emotivas palabras a través de las redes sociales.

"Hoy te escribo con el corazón roto porque hoy partiste a otro plano y me dejas con una lección que llega demasiado tarde. Me duele no haber leído entre líneas, no haber entendido que tus llamadas eran una llamada de atención, me duele no haber hecho espacio, no haber estado, no haber llegado el día de tu cumpleaños, me duele saber que estabas ahí y que yo estaba distraído. Te pido perdón, amigo. Y te prometo algo: esta herida no se va a cerrar porque no quiero que se cierre. Quiero que me acompañe siempre para recordarme lo importante que es escuchar, estar, sostener, amar a tiempo", escribió desde su perfil de Instagram.

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México. Empezó su carrera profesional en 2013. Su trabajo más reconocido es el de ponerle la voz al Spiderman de Tom Holland en las películas como en Spider-Man: de regreso a casa y Avengers: Infinity War.

También hizo el doblaje de Tadashi Hamada en el film Grandes héroes de Disney. Otras películas animadas a las que contribuyó fueron Cars 3 y Buscando a Dory.