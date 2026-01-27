Myrka Dellanos expone la "mentira" de María Celeste que la hirió personalmente

María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos en una imagen de archivo en el espacio Al rojo vivo. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista Myrka Dellanos habló recientemente con Juan Manuel Cao sobre su salida del programa "La mesa caliente" en Telemundo, y aprovechó para referirse a declaraciones previas de su colega María Celeste, que, según Dellanos, difundieron información incorrecta sobre los motivos de su salida de la cadena.

"Eso no es verdad, eso sale porque María Celeste, que había trabajado conmigo, dice en su programa que yo había renunciado por amor, cuando en realidad eso no tenía nada de cierto", señaló Dellanos durante la entrevista.

La periodista aclaró que en su momento contactó a María Celeste para pedirle que rectificara la información, pero que esto nunca ocurrió.

Dellanos explicó que su salida de Telemundo no estuvo vinculada a ningún romance, sino a decisiones profesionales: tras diez años en Primer Impacto y trabajando en "En exclusiva con Myrka Dellanos", buscaba evolucionar y desarrollar su propio programa de entrevistas.

"Llegué a un acuerdo con la cadena y eso fue lo que hice. No renuncié por amor, me fui para avanzar profesionalmente", recalcó.

A pesar de señalar que la información difundida por María Celeste la afectó, Dellanos dejó claro que no guarda rencor. "Sigo amiga de ella y nunca volví a mencionarlo públicamente. El rumor fue falso, pero no guardo resentimientos", indicó.

Reacción de María Celeste

Por su parte, María Celeste respondió a través de Las Top News, afirmando que recuerda la situación de manera distinta y asegurando que nunca tuvo intención de perjudicar a Dellanos.

"Siento un inmenso cariño por ella y siempre he deseado cosas buenas. Cuando salió de Telemundo, fui de las primeras en apoyarla", comentó.

"Cuando recientemente ella salió de Telemundo no lo pensé ni un instante y fui de las primeras en llamarla para darle mi apoyo incondicional, el cual siempre tendrá. Y puedo asegurarte que el sentimiento es 100% mutuo", finalizó la periodista.