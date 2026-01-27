Paris Hilton habla sobre su trastorno emocional: "Es como si hubiera un demonio en tu mente''

Paris Hilton, de 44 años, reveló que tuvo un diagnóstico tardío de TDAH, y luego de TSR. ( FUENTE EXTERNA )

La socialité norteamericana Paris Hilton se sinceró sobre su trastorno emocional y cómo lidia con ello en medio de la exposición mediática en la que vive.

Según reveló en el podcast The Hin and Her Show de Dear Media, a ella le diagnosticaron inicialmente TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), cuando estaba en sus veintes, antes de descubrir que tenía TSR, que es una respuesta emocional extrema a la crítica o al rechazo, ya sea real o percibido.

"Es básicamente, como cualquier pensamiento de percepción negativa, si crees que alguien está siendo grosero o sientes algo... Lo sentirás como si fuera dolor físico y ni siquiera es real. Es como si hubiera un demonio en tu mente que te dice cosas negativas".

La celebridad de 44 años expresó que su diagnóstico tardío de TDAH se debió a que la sociedad no "habló" sobre la condición cuando ella era niña, lo que tuvo un efecto en cadena en su educación. Ahora, la estrella quiere "replantear" el discurso sobre el tema y agrega: "Veo esto como mi superpoder y no sería el empresario que soy hoy sin él. Era yo, como, este impulso, y estar siempre en el futuro, y hay partes, como, difíciles en ello, muy abrumadoras".

"No se hablaba de esto cuando era adolescente. Siempre decían que era algo que solo tenían los niños pequeños y solo se mencionaban las partes negativas. Siempre estaba confundida", relató.

Y añadió: "En la escuela era muy difícil para mí. Por más que estudiara, nunca podía recordar nada. Siempre estaba fallando los exámenes, en detención, metida en problemas. Era muy difícil".

¿Qué es el TDR?

Según la Clínica Cleveland, existe un vínculo entre el TDR y el TDAH. La estrella de 'Simple Life' señaló que las personas con esta afección sienten emociones negativas "a un nivel muy profundo", y ella tuvo que aprender cuándo esos sentimientos son "la señal del RSD".

Hilton envío un mensaje de motivación sobre seguir aprendiendo de esta condición. "He pasado por tantas cosas en mi vida y especialmente en la década del 2000 , todo lo que estaba pasando con los medios . Me obsesiona aprender más sobre esto y difundir el mensaje, porque quiero que la gente sepa que no tiene por qué ser algo que les frene en la vida; podría ser algo que puedan aprovechar como un superpoder para realmente alcanzar sus sueños".