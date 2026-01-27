Sydney Sweeney bajo la lupa: la actriz podría ir a la cárcel por vandalizar el cartel de Hollywood

Fotografía de archivo de la actriz estadounidense Sydney Sweeney llegando a la Gala de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La actriz Sydney Sweeney quedó en el centro de la controversia luego de protagonizar una intervención no autorizada en el cartel de Hollywood, uno de los símbolos más protegidos de la ciudad de Los Ángeles, como parte de una acción promocional vinculada al lanzamiento de su nueva marca de lencería.

Según informaron medios estadounidenses, la actriz escaló de noche la estructura ubicada en las colinas de Hollywood acompañada por un reducido equipo de filmación y colgó varios corpiños unidos entre sí sobre el cartel.

Las imágenes de la acción fueron difundidas inicialmente por el portal TMZ y posteriormente compartidas por la propia Sweeney en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a SYRN, su nueva firma de ropa interior, aunque sin añadir comentarios.

De acuerdo con la información disponible, la producción contaba con un permiso otorgado por FilmLA para grabar en las inmediaciones del cartel. Sin embargo, dicho aval solo autorizaba la filmación a distancia y no permitía escalar, tocar ni intervenir la estructura, ni tampoco utilizar su imagen con fines comerciales.

El cartel de Hollywood, con más de un siglo de antigüedad, está bajo la administración de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que aclaró mediante un comunicado que no otorgó autorización alguna para la intervención.

"No tuvimos conocimiento previo de esta acción", declaró Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la organización.

"La Cámara de Comercio de Hollywood es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de la imagen del letrero, por lo que cualquier uso o acceso con fines comerciales requiere una licencia", agregó.

Aunque la mayoría de la ropa interior fue retirada tras la filmación, algunas quedaron dispersas en la zona, lo que reforzó el cuestionamiento sobre la intervención. Por el momento, no se confirmó la apertura de una causa judicial ni una investigación policial formal, pero la Cámara de Comercio informó que continúa analizando cómo se produjo el acceso y bajo qué supuesta autorización se llevó a cabo la acción, sin descartar medidas legales.

En ese contexto, la actriz podría enfrentar sanciones contempladas en la legislación vigente, como multas o cargos vinculados a allanamiento, uso indebido de un bien protegido o vandalismo, en caso de determinarse que hubo daño o alteración del patrimonio.

Sobre Sydney Sweeney

Sydney Bernice Sweeney nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Desde temprana edad mostró interés por la actuación y, según relató en entrevistas, convenció a sus padres de mudarse a Los Ángeles tras presentarles un plan detallado para desarrollar su carrera.

nació el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington. Desde temprana edad mostró interés por la actuación y, según relató en entrevistas, convenció a sus padres de mudarse a Los Ángeles tras presentarles un plan detallado para desarrollar su carrera. Inició su trayectoria con papeles secundarios en series como Criminal Minds , Grey´s Anatomy, 90210 y Pretty Little Liars. Su reconocimiento internacional llegó con el personaje de Cassie Howard en Euphoria , la serie de HBO creada por Sam Levinson.

en series como , Grey´s Anatomy, 90210 y Pretty Little Liars. Su reconocimiento internacional llegó con el personaje de Cassie Howard en , la serie de HBO creada por Sam Levinson. También formó parte de producciones como The White Lotus y Sharp Objects, y protagonizó películas como Reality, Anyone But You y La asistenta. Su trabajo le ha valido nominaciones a los premios Emmy y la ha posicionado como una de las actrices jóvenes con mayor presencia en la industria audiovisual.