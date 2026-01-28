Carmen Villalobos vuelve a la soltería; la actriz anuncia su ruptura con Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg durante la alfombra roja de los Premios Billboard, evento transmitido por Telemundo, cuando aún eran pareja. ( ARCHIVO )

La actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg terminaron su relación.

La noticia, que fue confirmada por People en español, se conoció tras la publicación de un video en Instagram de Villalobos junto a la actriz colombiana Majida Issa, grabado en el camerino de la serie Sin senos sí hay paraíso de Telemundo, que actualmente graban.

En el clip, Majida aparece modelando con el texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, y Carmen entra en escena para abrazarla.

Carmen Villalobos, protagonista de exitosas producciones como Sin senos sí hay paraíso, se divorció del actor Sebastián Caicedo en 2022, y un año después inició su relación con Frederik Oldenburg, presentador de Telemundo, a quien acompañó en la República Dominicana mientras él grababa el programa Exatlón Estados Unidos.

Hasta el momento, ni Villalobos ni Oldenburg han ofrecido declaraciones sobre las razones de la ruptura, que se da apenas tres meses después de que la pareja celebrara su segundo aniversario en octubre de 2025.