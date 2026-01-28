La exponente de música urbana "La Demente 1212" resulta herida de bala

La Demente 1212 muestra su estilo urbano en uno de sus videoclips. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente de música urbana dominicana Esteicy Peña Santa, conocida artísticamente como "La Demente 1212", fue ingresada de emergencia a un centro de salud tras resultar herida por un disparo de arma de fuego en un hecho ocurrido la madrugada del domingo 26 de enero en Santo Domingo Oeste.

El incidente tuvo lugar mientras la joven de 21 años se desplazaba en una motocicleta acompañada de familiares y amigos. En un primer momento, versiones difundidas en redes sociales aseguraban que la herida fue consecuencia de un intento de asalto. Sin embargo, esta información fue desmentida posteriormente por la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, el disparo se produjo de manera accidental cuando el grupo transitaba por la avenida Duarte Vieja y la motocicleta cruzó un policía acostado, provocando la detonación del arma. El proyectil impactó a Peña Santa en el muslo derecho.

La exponente urbana fue trasladada al Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Las autoridades confirmaron que su estado de salud es estable y fuera de peligro, aunque permanece en observación médica como parte del protocolo.

Durante las investigaciones, la Policía informó que se recuperaron voluntariamente un arma de fuego, una motocicleta y una prenda personal relacionadas con el caso. Además, se determinó que el arma involucrada no figura registrada de manera legal.

Foto de la exponente urbanaEsteicy Peña Santa, conocida artísticamente como "La Demente 1212".

En investigación

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar la difusión de informaciones no verificadas y a mantenerse atentos únicamente a los reportes oficiales.

Más que por sus éxitos musicales, "La Demente 1212" ha logrado cierta notoriedad por sus conflictos fuera de los estudios de grabación, incluyendo varios con la justicia y su polémica relación con el exponente urbano Rochy RD.