Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo juntos; será el octavo del cantante

Marc Anthony y Nadia Ferreira en una alfombra roja durante el primer embarazo de la modelo, cuando esperaban a su hijo Marco. ( FOTO ARCHIVO )

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan su segundo hijo juntos, justo en la celebración de su tercer aniversario de bodas.

La noticia fue compartida a través de sus cuentas de Instagram, donde publicaron una tierna fotografía familiar con su hijo Marco, nacido en junio de 2023, acompañado de un emotivo mensaje.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en inglés, celebrando esta nueva etapa de la familia. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de fans, colegas y figuras del espectáculo, acumulando miles de "me gusta" en pocas horas.

Este embarazo marca un momento especial para la pareja, quienes han definido públicamente su relación como estable y plena. Aunque no han revelado el sexo del bebé ni el tiempo de gestación, el anuncio dejó claro que la familia está creciendo y que celebran este embarazo como un verdadero regalo.

¿Mejor por decena?

Con este nuevo hijo, Marc Anthony suma ya ocho hijos en total, fruto de relaciones anteriores: Arianna Rosado-Muñiz y Chase Muñiz (adoptado) con Debbie Rosado; Cristian Marcus y Ryan Adrian Muñiz con Dayanara Torres; los mellizos Emme Maribel y Maximilian David Muñiz con Jennifer López; y Marco, su primer hijo con Nadia Ferreira.

Para Nadia, la maternidad ha sido una experiencia significativa y ha compartido en varias entrevistas lo cercano que es su vínculo con Marco. Ahora, la pareja se prepara para dar la bienvenida a su segundo hijo juntos, consolidando su rol como una de las familias más seguidas y queridas del espectáculo latino.