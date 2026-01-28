La arquitecta dominicana que conquistó el corazón de Marcello Hernández

Ana Amelia Batlle Cabral junto a Marcello Hernández, durante un evento. ( FUENTE EXTERNA )

El comediante de Saturday Night Live, Marcello Hernández, se ha dado a conocer por su gran talento para la actuación, el humor y la parodia, sin embargo, no todos sabían de él en materia personal.

El artista estadounidense de origen cubano y dominicano ha compartido varias imágenes junto a su novia Ana Amelia Batlle Cabral, una joven dominicana con una sólida carrera en arquitectura y diseño.

"Tengo una relación con una dominicana", aclaró el miembro del elenco de #SNL , antes de enumerar los increíbles logros de su novia Ana. "Es arquitecta. Es increíble. Estudió en Yale", dijo orgulloso de su novia.

Ana Amelia creció en la República Dominicana y luego se trasladó a Estados Unidos, donde se graduó con honores del Savannah College of Art and Design (SCAD) y obtuvo una maestría en Arquitectura por Yale en 2023.

Durante la pandemia cofundó el estudio de diseño Batlle + sig y ha trabajado en proyectos con firmas reconocidas, incluyendo el estudio de Frida Escobedo, responsable del nuevo ala del MET en Nueva York. También ha diseñado sets para marcas de moda y mobiliario, consolidando un perfil creativo y versátil.

Marcello Hernández yAna Amelia Batlle Cabral.

La pareja hizo su debut público en julio de 2025, durante la alfombra roja del estreno de Happy Gilmore 2, y desde entonces ha sido vista en eventos exclusivos, como after-parties del Met Gala, consolidándose como un romance destacado entre figuras latinas en Nueva York.

A principios de 2026, surgieron rumores de un posible compromiso o boda, tras publicaciones en redes sociales y apariciones de Ana Amelia en lo que parecían preparativos para una boda, aunque no hay confirmación oficial.

