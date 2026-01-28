Matan de un disparo en la cabeza a la influencer "Baby Rider"

Diana Bahadori, influencer iraní conocida como Baby Rider, en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer iraní conocida en redes sociales como Baby Rider, cuyo nombre real era Diana Bahadori, falleció a los 19 años tras un violento operativo de las fuerzas de seguridad en el norte de Irán, en medio de las protestas antigubernamentales que sacuden al país.

El hecho ocurrió la noche del 8 de enero en la ciudad de Gorgan, donde se desarrollaban manifestaciones contra el líder supremo, Alí Jameneí, así como contra la crisis económica y la represión estatal.

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos y reportes recogidos por medios internacionales, la joven habría recibido dos disparos durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

Baby Rider era una creadora de contenido con casi 200.000 seguidores en Instagram, donde se hizo conocida por publicar videos conduciendo motocicletas de gran cilindrada.

En muchos de estos aparecía sin portar el velo obligatorio, lo que en Irán es considerado una violación directa a las normas impuestas por el régimen islámico y un acto de desafío político y social.

Tras su muerte, familiares denunciaron que pasaron varios días sin conocer su paradero. Según grupos pro derechos humanos, el cuerpo fue entregado dos días después, presuntamente bajo presiones de las autoridades, quienes habrían condicionado la entrega a la aceptación de una versión oficial que atribuye el fallecimiento a un accidente de tránsito.

Los medios estatales iraníes negaron que se tratara de un asesinato y sostuvieron que la joven murió en un siniestro vial. No obstante, esta versión ha sido cuestionada por testigos, activistas y organizaciones internacionales, que aseguran que la muerte ocurrió como consecuencia directa de los disparos realizados durante la represión de las protestas.