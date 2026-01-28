"No me miren raro": Ozuna contó su momento incómodo tras ser visto comprando en tienda de descuento

Ozuna durante la presentación de un disco. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de música urbana Ozuna sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar detalles poco conocidos sobre su vida cotidiana y su armario.

En una serie de historias, el reguetonero contó por qué apareció recientemente en Ross, una tienda conocida por su ropa en descuento en Miami, y habló sobre sus planes de vender ropa de diseñador que casi no usa.

El artista explicó que su visita a Ross no debía parecer extraña: "No me miren raro si me ven comprando medias o calzoncillos, marcas de lujo como Louis Vuitton no venden estas cosas", dijo. Con esto, Ozuna quiso mostrar que, más allá de los lujos, también realiza compras básicas como cualquier persona.

En otra publicación, mostró su amplio guardarropa lleno de prendas de marcas como Louis Vuitton y Givenchy, algunas de ellas casi sin estrenar.

Ante la acumulación de ropa, el cantante anunció su idea de abrir tiendas en Puerto Rico y Nueva York para vender estas piezas a sus seguidores a precios accesibles. "No tiene sentido que queden guardadas, quiero que mi ropa sea usada por quienes la disfruten", afirmó.

Más

Con estas acciones, Ozuna demuestra un lado más cercano y práctico, que combina su pasión por la moda con una conexión directa con su público juvenil, valorando tanto la autenticidad como el lujo.

Leer más Ozuna y Beéle lanzan oficialmente Stendhal, su esperado álbum en colaboración