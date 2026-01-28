Doctora asegura que Anthony Santos es el padre de su hijo de un año y dice contar con prueba de ADN

Anthony Santos en una imagen de archivo durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

La doctora Carmen Josefina Jiménez, residente de Montecristi, acusó públicamente al bachatero Anthony Santos de ser el padre de su hijo, Benjael Taveras Jiménez, de un año y siete meses, y de no cumplir con sus obligaciones económicas y legales.

Según Jiménez, cuenta con una sentencia judicial y una prueba de ADN positiva en 99.9 % que respaldan su reclamo.

"Desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, se lo comuniqué", declaró la doctora. A pesar de esto, aseguró que el artista no ha brindado ningún tipo de apoyo durante el proceso legal, lo que ha generado una carga emocional y financiera considerable para ella.

Jiménez indicó que el proceso de reconocimiento de paternidad, iniciado hace más de un año, ha sido lento y frustrante, y que tuvo que prescindir de dos abogados por la falta de avances.

Además, denunció que la sentencia emitida en noviembre pasado fue retenida en archivos judiciales, por lo que tuvo que acudir a los medios de comunicación para obtenerla.

La doctora hizo un llamado a las autoridades y abogados para que tomen cartas en el asunto y le permitan continuar con la demanda de manutención de su hijo, enfatizando: "Solo quiero que se respeten los derechos de mi hijo".

Otro caso

No es la primera vez que Anthony Santos enfrenta reclamos de paternidad . En 2012 fue demandado por otra mujer que lo señalaba como padre de un hijo, exigiendo reconocimiento legal y pensión alimentaria.

