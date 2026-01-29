Fallece Shirley Raines, tiktoker conocida por su labor con personas en situación de calle

Fallece la tiktoker Shirley Raines. En la imagen de archivo se le ve en un lugar de ayuda social. ( FUENTE EXTERNA )

Las redes sociales reaccionaron con pesar tras conocerse el fallecimiento de Shirley Raines, creadora de contenido y activista estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por su labor en favor de personas en situación de calle.

Raines, conocida en plataformas digitales como "Miss Shirley", dedicó gran parte de su trabajo en redes sociales a visibilizar y asistir a personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, a través de acciones comunitarias y apoyo directo.

La noticia de su muerte fue confirmada el miércoles 28 de enero mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de Beauty 2 The Streetz, organización que fundó y dirigió durante varios años. En el mensaje, la entidad expresó su pesar y destacó el liderazgo y compromiso social de Raines.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra directora ejecutiva y fundadora, Shirley Raines, conocida por muchos como Miss Shirley", señala el comunicado, que confirma que la activista tenía 58 años al momento de su muerte.

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento. No obstante, versiones no confirmadas indican que Raines fue encontrada sin vida en su residencia ubicada en Henderson, Nevada, donde fue hallada en su habitación y declarada sin signos vitales tras no responder a estímulos.

Ms. Shirley Raines, known on TikTok for helping the homeless in LA, has passed away at 58. pic.twitter.com/ikUXcvkyte — Pop Crave (@PopCrave) January 28, 2026

Más allá de su presencia en TikTok, Shirley Raines fue reconocida como humanitaria y activista , centrando su labor en brindar asistencia , acompañamiento y visibilidad a personas que vivían en las calles.

Su fallecimiento ha provocado múltiples mensajes de condolencias y reconocimiento a su legado social, tanto en redes sociales como en distintos sectores vinculados al activismo comunitario.