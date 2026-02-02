Guillermo Pérez, hijo de crianza del reconocido pintor dominicano Guillo Pérez, fue encontrado muerto la mañana del domingo en el residencial Alto del Prado IV, ubicado en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte.

Unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 confirmaron que Pérez, de 43 años, falleció en el lugar del hallazgo. Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquiera, el hombre aparentemente se lanzó desde un cuarto piso del edificio. El hecho está siendo investigado por las autoridades.

Pesquiera añadió que en el lugar se encontró "una especie de documento con una escritura" y que, con la autorización del Ministerio Público y de los familiares, se dará a conocer más adelante.

Residentes del edificio informaron que Pérez vivía en el cuarto nivel del inmueble. Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del cuerpo siguiendo los protocolos establecidos, mientras la Policía continúa con la investigación de las circunstancias del suceso.

En un comunicado, la familia del pintor aclaró que no se trataba de su hijo biológico, sino de una persona a quien le brindó apoyo en su formación y crianza.

El deceso del hombre ha causado conmoción tanto en la comunidad como en el ámbito cultural dominicano.

Guillermo Pérez fue criado desde pequeño por Guillo Pérez, uno de los pintores más emblemáticos del país, conocido por su maestría en el costumbrismo y sus aportes a la Escuela de Bellas Artes. La noticia ha generado muestras de pesar en diversos sectores de la sociedad.