"Por favor, déjenla morir", el mensaje de la hija de Mónica Spear tras circular imágenes de IA

Maya Berry Spear, hija de la fallecida actriz Mónica Spear, pidió respeto por su duelo y rechazó el uso de inteligencia artificial para recrear la imagen de sus padres. (Foto: archivo)

Maya Berry Spear, hija de la fallecida actriz venezolana Mónica Spear, alzó la voz para pedir respeto a su historia familiar luego de que circularan versiones que aseguraban que había utilizado inteligencia artificial para recrear una imagen junto a sus padres con motivo del cumpleaños de su madre. La joven, de 17 años, negó de forma tajante esa versión y expresó el profundo impacto emocional que este tipo de contenidos tiene en su vida.

A través de un video publicado en Instagram, cuenta administrada por sus padres adoptivos y tíos, Ricardo Spear y Daniela Bueno, Maya se dirigió directamente al público con un mensaje claro y contundente. "Por favor, déjenla morir", dijo, reconociendo lo fuerte de sus palabras, pero subrayando que la inteligencia artificial no ayuda a sanar una pérdida ni a procesar un duelo que sigue siendo doloroso.

La adolescente explicó que la recreación de imágenes o momentos que nunca vivió con sus padres resulta especialmente dañina para ella.

"Me recuerda un tiempo muy doloroso y memorias que yo no tengo con mi familia", señaló, agregando que este tipo de prácticas también afectan su autoestima, en una etapa de la vida marcada por la vulnerabilidad emocional.

Maya fue enfática al manifestar su postura en contra del uso de la inteligencia artificial en estos casos. Aseguró que quienes la conocen saben que rechaza esta tecnología por razones éticas y morales, y lamentó que se hable en su nombre o en el de su madre, como si se supiera qué decisiones habrían tomado. "Ni siquiera yo sé qué hubiera hecho", afirmó.

En su mensaje final, la joven reiteró su pedido de respeto, no solo hacia ella, sino hacia la privacidad de su familia y de la muerte de sus padres. "Es un tema serio", expresó, solicitando sensibilidad y empatía frente a una tragedia que marcó su vida desde la infancia.

Muerte de la actriz y modelo

Mónica Spear y su esposo, Henry Thomas Berry, murieron el 6 de enero de 2014 durante un asalto armado en una autopista de Valencia, Venezuela, mientras viajaban en familia.

Maya, que entonces tenía cinco años, sobrevivió al ataque tras resultar herida en una pierna, protegida por su madre en los últimos instantes. A más de una década del suceso, la joven continúa construyendo su identidad lejos del espectáculo, pero enfrentando el peso de una historia que aún despierta atención pública.

Leer más Hermano de Mónica Spear y su pareja adoptan a Maya, la hija de la fallecida actriz