Critican exclusión de Marcello Hernández en las nominaciones a los Premios Soberano 2026

Foto de Marcello Hernández, publicada originalmente en The New York Times. Tras darse a conocer las nominaciones a los Premios Soberano 2026, se criticó su exclusión.

La reciente publicación de las nominaciones a los Premios Soberano 2026 ha generado críticas en distintos sectores del ámbito artístico y cultural, tras la exclusión del actor y comediante Marcello Hernández, una de las figuras de ascendencia dominicana con mayor proyección internacional en la actualidad.

Hernández, de 28 años, se consolidó durante 2025 como un referente de la comedia a nivel global al formar parte del elenco fijo de Saturday Night Live (NBC), convirtiéndose en el primer integrante de la Generación Z con raíces latinas en lograrlo.

Desde el popular programa estadounidense ha dado vida a personajes que han alcanzado gran notoriedad, entre ellos "Domingo", en el que interpreta al hijo del actor Pedro Pascal y al sobrino ficticio del artista Bad Bunny.

Además de su trabajo en SNL, Marcello Hernández ha sido presentador en importantes premiaciones internacionales como los Grammy y recientemente estrenó su especial de comedia Marcello Hernández: American Boy en Netflix, basado en su gira de stand up por Estados Unidos.

Critican que, pese a este recorrido, su nombre no figura en categorías como Actor Destacado en el Extranjero, Standupero ni Comunicador Destacado en el Extranjero.

El comediante realizó su primera presentación de stand up en República Dominicana en 2024, con un espectáculo en el Hard Rock Café de Santo Domingo, marcando un acercamiento directo con el público dominicano.

Nacido como Marcello André Hernández González y criado en Miami, Florida, es egresado de la Escuela Preparatoria Belén Jesuita y se graduó en 2019 de la Universidad John Carroll con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación.

De ascendencia cubana y dominicana, ha utilizado su herencia cultural como una constante fuente de inspiración en su propuesta humorística. Su carrera inició en redes sociales, evolucionó al stand up y lo llevó a mudarse a Nueva York en 2019 para impulsar su carrera artística.

En 2022 fue seleccionado como el nuevo rostro de la comedia por el prestigioso festival Just for Laughs y ese mismo año se integró a Saturday Night Live.

Otra ausencia: Alex Bueno

La ausencia de Hernández se suma a otras exclusiones que también han sido cuestionadas. El mánager del artista dominicano Alex Bueno, Yordy Torres, expresó su inconformidad por la omisión del cantante en las nominaciones, pese a que fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Tropical (Bachata–Merengue).

Según Torres, durante 2025 Alex Bueno mantuvo una activa agenda artística en República Dominicana, Estados Unidos y países de la Unión Europea, con difusión radial en el mercado local.

El álbum nominado por la Academia Latina de la Grabación incluyó seis géneros musicales en una sola producción y contó con Bueno como productor ejecutivo.