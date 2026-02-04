Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance tras viaje a París y Reino Unido

Kim Kardashian y Lewis Hamilton estarían inciando un romance. ( FUENTE EXTERNA )

La empresaria Kim Kardashian y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se convirtieron en el centro de los rumores de romance luego de ser vistos juntos en varios destinos europeos y estadounidenses.

Según informó el portal TMZ, Kardashian y Hamilton fueron captados llegando al mismo hotel en París acompañados de sus respectivos equipos, en lo que el medio calificó como una "escapada romántica".

Por su parte, el diario británico The Sun detalló que la pareja disfrutó de unos días en el lujoso Estelle Manor, un hotel y club de campo en los Cotswolds, donde habrían utilizado las instalaciones del lugar e incluso recibido un masaje en pareja.

"Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon todas las instalaciones disponibles", señaló una fuente al medio británico, quien agregó que, aunque ambos contaban con guardaespaldas, estos se mantuvieron en segundo plano durante la estancia.

Los medios también reportaron que Hamilton y Kardashian asistieron juntos a la fiesta de fin de año organizada por la actriz Kate Hudson en Aspen, reforzando las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

A pesar de la cercanía y los rumores, ninguno de los implicados ha confirmado hasta el momento una relación. Se sabe que Kardashian y Hamilton mantienen una amistad de más de diez años, desde que el piloto asistiera a reuniones familiares de la socialité y participara en eventos como el festival de Glastonbury, donde estuvo Kanye West.

Recientemente, Kim había comentado sobre su vida amorosa en el programa The Kardashians de Hulu y en una aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, asegurando que no estaba en una relación y que, por el momento, su enfoque estaba en sus estudios y proyectos personales.

"No he tenido tiempo... cuando termine, me abriré. Pero hasta ahora no he encontrado a nadie", expresó.

