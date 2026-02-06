Timothée Chalamet enfrenta rumores de infidelidad a Kylie Jenner tras ser visto con actriz en París

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Timothée Chalamet se encuentra en el centro de la conversación en redes sociales luego de que circulara un video en el que se le ve saliendo de un hotel en París junto a la actriz y modelo Anamaria Vartolomei, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Kylie Jenner.

Las imágenes, grabadas por personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar, muestran a Chalamet y Vartolomei caminando juntos. Al percatarse de la presencia de cámaras, ambos retroceden y cambian de dirección, un gesto que usuarios en redes han interpretado como sospechoso, aunque no existe confirmación de que entre ellos haya algo más que una amistad.

Otros videos difundidos posteriormente muestran que ambos estaban acompañados por más personas, pero esto no ha detenido las conjeturas, ya que algunos internautas aseguran que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención.

Chalamet se encuentra actualmente en Francia como parte de la promoción de Marty Supreme, película por la que ha recibido elogios y que figura entre las producciones más comentadas de la temporada de premios. Durante su estadía, el actor ha visitado distintos puntos emblemáticos del país.

¿Quién es Anamaria Vartolomei?

Anamaria Vartolomei es una actriz y modelo franco-rumana nacida en 1999, reconocida por su trabajo en el cine independiente europeo. Alcanzó notoriedad internacional tras protagonizar L´Événement (2021), papel que le valió el premio César a Actriz Revelación.

Desde entonces ha participado en producciones como Méduse (2022), El conde de Montecristo (2024) y el biopic Maria (2024), donde interpretó a la actriz Maria Schneider. Su carrera también la ha posicionado como una figura recurrente en alfombras rojas y eventos de moda. En el plano personal, mantiene un perfil bajo y no ha confirmado relaciones sentimentales.

Kylie Jenner guarda silencio

Mientras los rumores crecen, Kylie Jenner no ha hecho comentarios públicos al respecto. Sin embargo, algunas fuentes cercanas aseguran que la empresaria se mantiene tranquila, respaldada por las recientes apariciones públicas junto a Chalamet.

En semanas recientes, la pareja asistió a varias ceremonias de premiación, donde el actor expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. Durante los Critics Choice Awards, Chalamet dedicó unas palabras a su pareja: "Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti".

La relación entre Chalamet y Jenner comenzó a generar rumores a inicios de 2023, tras ser vistos juntos en la Paris Fashion Week. Meses después confirmaron su romance y, en mayo de 2025, hicieron su debut oficial en una alfombra roja en Roma, consolidando su relación ante el público.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha reaccionado a la polémica.

