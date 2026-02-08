Mari Días y Roy Tavaré arremeten contra Sergio Vargas por comentarios sobre Luis Días

Mari Días y el cantautor Roy Tavaré reaccionan públicamente contra Sergio Vargas por comentarios realizados sobre el legado del fallecido artista Luis Días. ( ARCHIVO )

Mari Días, hija del fallecido artista y folclorista Luis "Terror" Días, y el cantautor Roy Tavaré reaccionaron de manera enérgica a declaraciones del merenguero Sergio Vargas, quien durante un homenaje organizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en el que cuestionó al fenecido artista.

Las expresiones de Vargas se produjeron en el acto titulado "Terror con terror se paga", celebrado la semana pasada en el Centro Indotel Cultura Digital, y provocaron una fuerte controversia en redes sociales, donde familiares y colegas del artista defendieron su legado.

"Ahora tenemos que reconocer los valores, sin mirar los defectos", dijo Vargas

La defensa de Mari Días

En un extenso video difundido en redes sociales, Mari Días expresó su indignación por lo que consideró una falta de ética y sensibilidad en un acto concebido para exaltar la obra de su padre.

Señaló que Sergio Vargas inició su intervención reconociendo que Luis Días fue su mentor, quien le enseñó a cantar merengue y a tocar guitarra, pero luego hizo referencia a aspectos personales de su vida.

"En un homenaje, donde hay niños, jóvenes y personas que quizás no conocen quién fue mi padre, no era necesario hablar de defectos personales. Mi padre no está aquí para defenderse, pero yo sí", expresó.

| Mari Diaz hija de Luis "El Terror" Días consideran que Vargas habla "mucha m..." y busca sobresalir con disparates en momentos inapropiados. El contexto: Sergio Vargas hizo los comentarios durante un acto formal en honor a Luis Días, frente a familiares y allegados. pic.twitter.com/Gt6bpMoQMT — Salvador Martinez (@Salvado21023032) February 7, 2026

Mari Días recordó que su padre fue antropólogo, músico, compositor, arreglista, profesor, escritor y poeta, y subrayó que su aporte a la cultura dominicana no puede reducirse a comentarios sobre su vida privada.

Añadió que Luis Días fue un creador que impulsó carreras, alimentó familias con su obra y dejó una huella profunda en la identidad musical del país.

Indicó que muchos músicos actuales siguen intentando reproducir la forma de tocar y componer de su padre sin lograr alcanzarla. "Fue un genio creativo y su legado sigue vivo", afirmó.

El pronunciamiento de Roy Tavaré

A estas reacciones se sumó el cantante y compositor Roy Tavaré, quien difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que manifestó su molestia por las declaraciones de Sergio Vargas. Aunque reconoció la trayectoria del merenguero como intérprete, consideró que se excedió al referirse a Luis Días en esos términos.

"Lávate la boca antes de hablar de Luis Días. Como dice su hija, los muertos no pueden hablar, pero yo sí. Es una falta de respeto; no tienes abolengo para hablar de Luis Días", indicó Tavaré.

El cantautor afirmó que Luis Días fue una de las figuras más grandes que ha dado la República Dominicana en el ámbito cultural y una inspiración directa para varias generaciones de músicos.

Destacó que no fue solo intérprete, sino también productor, profesor y creador de una obra que marcó un antes y un después en la música nacional.

Tavaré sostuvo que no corresponde exponer públicamente aspectos personales de un artista fallecido durante un homenaje y que ese tipo de afirmaciones hieren no solo a la familia, sino también a quienes reconocen el valor histórico de su legado.

El contexto del homenaje

El homenaje a Luis Días fue organizado por Indotel como un reconocimiento a su aporte a la cultura dominicana. La actividad reunió a artistas, gestores culturales, familiares, amigos y público general.

Durante el acto, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, entregó un reconocimiento a Laura Sklar, viuda del cantautor, y destacó que la cultura es un eje esencial del desarrollo y un puente entre el patrimonio y las nuevas generaciones.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la participación musical de Sergio Vargas, quien interpretó varias composiciones de Luis Días, así como la actuación de la cantante Laura Rivera, que rindió homenaje con temas emblemáticos del repertorio del artista.

Luis Días es reconocido como un creador visionario que fusionó tradición y modernidad, con una lírica crítica y una propuesta innovadora que abrió nuevos caminos en la música dominicana y lo consolidó como una figura esencial de la identidad cultural del país.