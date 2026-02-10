Kenny Rodríguez, el modelo dominicano confirmado para la sexta temporada de "La Casa de los Famosos"

Kenny Rodríguez es el dominicano confirmado para La Casa de los Famosos 2026. En la imagen se le ve posar tras ser anunciado. ( FUENTE EXTERNA )

Kenny Rodríguez, exparticipante dominicano del reality Love Island USA de Peacock, debutará en la televisión en español como concursante de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, que se estrena el martes 17 de febrero a las 7:00 de la noche por Telemundo.

Rodríguez se integra a un grupo de celebridades que incluye a influencers como Caeli, Jailyne Ojeda, Kunno y Yina Calderón, así como a figuras de la televisión mexicana como la actriz Laura Zapata y la ex Miss Universo Lupita Jones.

Los participantes permanecerán aislados del mundo exterior mientras compiten por un premio en efectivo. La producción ha informado que se anunciarán más celebridades en los próximos días. Entre los nombres que han circulado, aunque sin confirmación oficial, figura la Miss República Dominicana 2024, Celineé Santos.

Nacido en la ciudad de Nueva York, de padres dominicanos, Kenny Rodríguez obtuvo visibilidad tras su participación en Love Island USA, donde logró una amplia aceptación del público. Su ingreso a La Casa de los Famosos representa su primer proyecto televisivo en idioma español.

Dominicanos en ediciones anteriores

La presencia dominicana ha sido recurrente en el programa. El ganador de una edición anterior fue el dominicano Caramelo, quien se alzó con el triunfo en una temporada en la que regresaron exconcursantes.

También han participado figuras como la cantante urbana La Materialista, el actor Juan Vidal, el exbeisbolista José Reyes, La Melasa, el modelo e influencer Lewis Mendoza y la influencer mexicana de ascendencia dominicana Anahí.

Sobre el programa

La Casa de los Famosos , conducido por Jimena Gállego y Javier Poza, mantiene su formato de convivencia bajo un mismo techo, con vigilancia permanente las 24 horas del día.

