Rosalía

"Me quedé fría": Rosalía recuerda incómodo momento con un ex, y sus fans creen saber quién es

La cantautora habla de una ruptura amorosa y desata especulaciones entre sus seguidores

    "Me quedé fría": Rosalía recuerda incómodo momento con un ex, y sus fans creen saber quién es
    Rosalía y tres de sus exparejas: Rauw Alejandro, C. Tangana y Jeremy Allen White. (FUENTE EXTERNA)

    Rosalía compartió recientemente detalles sobre una relación pasada y los motivos que llevaron a su ruptura, durante una conversación en la que relató una experiencia personal con un exnovio.

    La cantante describió a su expareja como alguien "un poco código morse emocional", en referencia a una comunicación intermitente y confusa. Según explicó, tras varios años de relación decidieron terminar, aunque posteriormente tuvieron un breve reencuentro.

    Durante ese encuentro, la artista recordó un comentario que la dejó desconcertada. "Me dice: ´Cómo he echado de menos a mi p...´", relató, sin completar la frase públicamente. Aseguró que la expresión la hizo sentirse incómoda y que se quedó "fría", sin saber cómo reaccionar.

    Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos seguidores comenzaron a especular sobre a cuál de sus exparejas podría referirse. Rosalía ha mantenido relaciones conocidas públicamente con el cantante Rauw Alejandro, el actor Jeremy Allen White y el rapero C. Tangana.

    • Hasta el momento, la artista no ha mencionado nombres ni ha confirmado que sus palabras estén dirigidas a alguna de sus relaciones conocidas.
