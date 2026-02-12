Otra jurado revive el alegado fraude en Miss Universo; asegura "el 80 % no votó por la mexicana"

La mexicana Fátima Bosch posa junto al mexicano Raúl Rocha, uno de los propietarios de Miss Universo tras ser coronada. A las horas de obtener la corona, se revelaron vínculos entre la familia de la reina y el empresario. ( FUENTE: EFE )

La controversia en torno a la edición 74 de Miss Universo, celebrada en noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, volvió a tomar fuerza tras nuevas declaraciones de Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y jueza en la más reciente competencia.

En una entrevista reciente, la empresaria y modelo canadiense-rusa reiteró sus cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección y coronación. Según explicó, durante la noche final no se presentó un proceso claro de contabilización de votos, lo que despertó inquietudes entre varios miembros del jurado.

Glebova afirmó que conversó posteriormente con la mayoría de los jueces, entre un 70 y un 80 por ciento, según indicó, y que estos le manifestaron no haber votado por la mexicana Fátima Bosch Fernández, quien resultó ganadora del certamen.

"Pongo mi integridad encima de todo lo demás. Si no digo lo que siento, no estaría siendo auténtica", expresó la exreina, al tiempo que admitió no contar con pruebas concluyentes de irregularidades. No obstante, señaló que ciertos detalles, como la ausencia de publicación de puntuaciones individuales, generaron dudas razonables.

"No tengo ninguna prueba concreta, son solo todos estos pequeños sucesos y pequeños factos que empiezas a cuestionar por qué ahí, por qué no muestran la puntuación de los jueces".

La edición 2025 del concurso estuvo rodeada de tensiones previas a la gala final, incluyendo la renuncia de varios jueces y cuestionamientos públicos sobre la claridad del sistema de evaluación, lo que incrementó el debate entre seguidores del certamen.

Glebova, quien ganó la corona universal en 2005, también en Tailandia, aseguró que su intención al pronunciarse no es crear división, sino promover mayor transparencia en una competencia que históricamente ha sido referente mundial de la industria de los concursos de belleza.