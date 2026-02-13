Influencer Isabella Ladera y su pareja Hugo García confirman su embarazo

La influencer Isabella Ladera anunció con evidente emoción la espera de su nuevo bebé con el modelo y atleta peruano Hugo García: "Mitad tuya, mitad mía. Nuestro". ( FUENTE EXTERNA )

La influencer venezolana confirmó que espera a su segundo bebé con una serie de fotografías en las redes sociales junto a su pareja sentimental Hugo García.

La ex del cantante colombiano Beele colgó una imagen donde se ve abrazada de su pareja y sosteniendo la ecografía a la orilla del mar.

La noticia fue acom pañada por un breve pero emotivo mensaje : " Mitad tuya , mitad mía. Nuestro".

De inmediado, la fotografía acaparó más de 1.7 millones de likes y más de 50 mil comentarios. Las primeras palabras de felicitación fueron las de la cantante colombiana Greeicy Rendón , quien escribió: "Muchas cosas lindas para ese ser y el combo lindo que se forma con su llegada. Bendiciones".

"Bebé, que felicidad. Mía va a ser hermana mayor. Felicidades a todos. Qué emoción, Dios lo bendiga", expresó la influencer Manira.

"Los niños son luz en nuestras vidas. Felicidades y bendiciones", "Hermosaaa, ya se te notaba en la carita", comentarios otros usuarios.

Otra persona que también comentó la publicación fue el fotógrafo Ozzie Risso. "Felicitaciones, mi hermano. Qué linda noticia", expresó en el mensaje dedicado a Hugo García.

Reacciones

Muchos se han preguntado quién es la nueva pareja de Isabella. Hugo García es un modelo, influencer y atleta peruano, famoso principalmente por su participación de larga trayectoria en el programa de competencia juvenil peruano "Esto es Guerra".

Mientras que Andrea Isabella Ladera Ceresa, nacida en Anzoátegui, Venezuela, es una influencer que llegó al mundo de las redes sociales luego de dejar su carrera en el tenis y sus estudios universitarios a los 19 años tras convertible en madre.

Con 26 años, Isabella cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram y supera los 5 millones en TikTok, consolidándose como una figura influyente entre el público joven latinoamericano.