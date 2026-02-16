Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y revela por qué lo hizo

Una de las imágenes publicadas por Playboy al interior de la revista, cuya portada fue protagonizada por Gloria Trevi. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante mexicana Gloria Trevi protagoniza la portada internacional de Playboy en su edición febrero-marzo de 2026, convirtiéndose, según Playboy Nueva Zelanda, en la primera artista latina en encabezar la publicación en ese país.

El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, generó un fuerte impacto tanto en México como a nivel internacional, multiplicando reacciones, mensajes de apoyo y debates en plataformas digitales.

La revista, con distribución en varios países de Europa y otros mercados fuera de Latinoamérica, destacó la influencia musical de Trevi, su peso en la cultura popular y su capacidad de conectar con distintas generaciones.

"Me sentí muy cómoda": las razones detrás de la portada

En entrevista con la edición neozelandesa, Trevi explicó que aceptó la propuesta porque la revista ha adoptado un enfoque distinto al de décadas anteriores.

"Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual. Me emociona tener la oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso también se trata la música", expresó la artista.

La portada incluye una sesión fotográfica y una entrevista en profundidad que, según la publicación, exploran tanto su faceta artística como sus reflexiones sobre transformación, resiliencia y proyección internacional del talento latinoamericano.

Para Gloria Trevi, esta aparición representa una oportunidad de ampliar su alcance más allá del público hispanohablante y reafirmar su vigencia a casi cuatro décadas de carrera. La elección, de acuerdo con la revista, responde no solo a su trayectoria musical, sino también a su influencia cultural y a su capacidad de reinventarse ante nuevas audiencias.

El hecho de encabezar una edición internacional marca un punto de inflexión en su proyección global y en la representación de artistas latinoamericanos en medios de alcance mundial.

Una etapa profesional activa

La portada coincide con un momento especialmente activo en la carrera de la intérprete, quien actualmente se encuentra de gira con "La Fiesta Tour 2026".

Durante este año ha ofrecido conciertos en escenarios destacados como el Auditorio GNP en Puebla y tiene programada una presentación en el BMO Stadium de Los Ángeles el 28 de febrero de 2026, además de nuevas fechas en Ciudad de México y otros escenarios internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-24-6b0616c5.jpg

Trevi suma cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026 y su álbum más reciente, El Vuelo, ha superado los 25 millones de reproducciones en Spotify, consolidando su impacto en el entorno digital.

En la conversación con Playboy Nueva Zelanda, la artista también profundizó en el concepto de su más reciente producción discográfica. En El Vuelo, el símbolo del fénix representa para ella la idea de renacimiento, libertad y resiliencia.

"Mi bandera es un fénix. Es un álbum que lo tiene todo. Estoy contenta con el resultado, con la respuesta y profundamente agradecida", afirmó.

Con esta portada internacional, Gloria Trevi reafirma su vigencia artística y su apuesta por cruzar fronteras culturales y lingüísticas, manteniéndose como una de las figuras más influyentes del pop latino.