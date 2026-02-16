Identifican a la exponente urbana que murió en ataque contra vehículo donde viajaba Masha

Dominik Goca falleció en el ataque a tiros contra vehículo donde viajaba Masha. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades identificaron como Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de 22 años, a la joven que perdió la vida tras el ataque a tiros ocurrido la madrugada de este lunes en la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez.

La víctima, quien también incursionaba en la música urbana bajo el nombre artístico de "Dominik Goca", viajaba como acompañante en un vehículo junto a otras personas cuando fueron interceptados y atacados a disparos por desconocidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada. Gómez Cabrera recibió múltiples impactos de bala durante la agresión y fue trasladada en estado crítico, pero falleció a causa de las heridas.

En el vehículo también se encontraba la exponente urbana Masha, nombre artístico de Ashley Mariel Victoriano, quien resultó ilesa en el incidente.

Ataque iba dirigido a otro ocupante

Según informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el ataque habría estado dirigido contra un hombre identificado como Jhakomo Hernández de la Rosa, quien conducía el automóvil al momento del tiroteo y es señalado como prófugo de la justicia por un caso de homicidio.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que los atacantes se desplazaban en otro vehículo desde el cual realizaron múltiples disparos contra el automóvil en marcha.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el móvil del crimen ni han confirmado la identidad de los responsables. Tampoco se ha precisado el paradero del hombre señalado, quien se encuentra bajo búsqueda activa .

El hecho ha generado consternación en el ámbito urbano y en redes sociales, donde seguidores y allegados han expresado mensajes de pesar por la muerte de la joven artista, quien comenzaba a abrirse paso en la música.