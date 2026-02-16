×
Mariasela Álvarez
Mariasela Álvarez

Mariasela Álvarez anuncia que su programa "Esta noche Mariasela" sale del aire

Estará al aire hasta el 26 de este mes

    Expandir imagen
    Mariasela Álvarez anuncia que su programa Esta noche Mariasela sale del aire
    Mariasela Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

     La presentadora de televisión Mariasela Álvarez anunció la noche de este lunes que su emblemático programa "Esta Noche Mariasela" sale del aire a partir del 26 de febrero. En esta segunda etapa tenía casi 14 años.

     Dijo que tomó la decisión por razones "muy personales".

    Hasta el momento, el programa se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 10 de la noche por Color Visión, canal 9.

