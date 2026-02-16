Masha clama justicia tras atentado que dejó una joven artista muerta

La exponente urbana Masha exigió justicia después de que resultara ilesa en un tiroteo en el que murió su amiga y también urbana, Dominic Natalia Gómez Cabrera, de 22 años.

"Yo lo que quiero es justicia, que esa gente la agarren presa y la hundan en la cárcel, porque mataron a mi amiga y me querían matar a mí. Yo necesito justicia", expresó entre lágrimas mientras era conducida a un destacamento policial para fines de investigación.

Masha, cuyo nombre real es Ashley Mariel Victoriano Sánchez, se desplazaba junto a otras cinco personas en un vehículo que fue atacado a tiros por desconocidos alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/dominic-gocajpg-la-urbana-que-murio-en-ataque-contra-vehiculo-donde-viajaba-masha-19806225-focus-027-049-896-504-a97c3592.jpg Dominik Goca falleció en el ataque a tiros contra vehículo donde viajaba Masha. (FUENTE EXTERNA)

Producto del ataque, Gómez Cabrera perdió la vida, mientras las demás personas resultaron afectadas y fueron asistidas por unidades de emergencia.

Sigue la investigación

De acuerdo con los reportes preliminares, Dominique Nathalia Gómez Cabrera, quien también incursionaba en la música urbana bajo el nombre artístico de "Dominik Goca", viajaba como acompañante en un vehículo junto a otras personas cuando fueron interceptados y atacados a disparos por desconocidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada. Gómez Cabrera recibió múltiples impactos de bala durante la agresión y fue trasladada en estado crítico, pero falleció a causa de las heridas.

En el vehículo también se encontraba la exponente urbana Masha, nombre artístico de Ashley Mariel Victoriano, quien resultó ilesa en el incidente.

Según informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el ataque habría estado dirigido contra un hombre identificado como Jhakomo Hernández de la Rosa, quien conducía el automóvil al momento del tiroteo y es señalado como prófugo de la justicia por un caso de homicidio.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que los atacantes se desplazaban en otro vehículo desde el cual realizaron múltiples disparos contra el automóvil en marcha.

El caso ha generado consternación en el ámbito urbano.