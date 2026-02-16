Tiby Camacho y su pareja abandonan reality de Univision tras anunciar que esperan su primer hijo

Tiby Camacho y José Medina en el momento en el que informan su deseo de abandonar la competencia de Univisión. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer dominicana Tiby Camacho y su pareja, José Medina, decidieron poner fin a su participación en el reality show ¿Apostarías por Mí?, transmitido por Univision, luego de anunciar que están esperando su primer hijo.

La noticia fue revelada durante una de las emisiones más emotivas del programa, donde la pareja compartió con sus compañeros, analistas y el público que pronto se convertirán en padres. El anuncio marcó un momento especial dentro de la competencia, que en los últimos días había estado cargada de tensiones y desafíos.

Aunque inicialmente celebraron la noticia dentro de la villa, Tiby y Medina sostuvieron una conversación privada con el anfitrión del programa para solicitar formalmente su salida. Según explicaron, desean vivir esta nueva etapa lejos del estrés, los conflictos y las exigencias físicas propias del reality.

"Queremos ser responsables, no correr riesgos e irnos nosotros para cuidar el bebé", expresó Medina durante la emisión.

La producción aceptó su petición, y la pareja se convirtió en la cuarta en abandonar la competencia, aunque en esta ocasión su salida fue considerada como un retiro voluntario y no una eliminación regular.

Una historia de años

Tiby Camacho y José Medina mantienen una relación desde hace varios años, iniciada cuando eran niños y que con el tiempo se transformó en una sólida historia de amor. Semanas antes del anuncio del embarazo, el entrenador le había pedido matrimonio a la influencer, consolidando así una nueva etapa en su vida personal.

Ahora, la pareja apuesta por enfocarse plenamente en la llegada de su primer hijo, recibiendo mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de compañeros del programa.

El reality, basado en un formato internacional y producido por Fremantle para TelevisaUnivision, continuará su curso con las parejas restantes mientras Tiby y Medina comienzan a escribir un nuevo capítulo fuera de las cámaras.