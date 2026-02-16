Detalles del aparatoso accidente que sufrió el exponente urbano El Alfa

El Alfa sufrió un accidente la noche del domingo, así quedó el vehículo. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano dominicano El Alfa continúa estable tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió la madrugada de este domingo en la avenida Tiradentes, casi esquina Roberto Pastoriza, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el vehículo Ferrari negro en el que se desplazaba el artista impactó contra un poste del tendido eléctrico, provocando severos daños materiales.

Según los reportes preliminares, el siniestro se habría producido tras una alegada pérdida de control del vehículo. Hasta el momento, no se ha precisado si el intérprete conducía el automóvil o si iba como pasajero. Las autoridades tampoco han confirmado si el exceso de velocidad fue un factor determinante en el accidente.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó parcialmente destruido. Además del poste derribado, el choque afectó el sistema de cableado eléctrico y de datos de la zona, lo que generó interrupciones parciales y complicaciones en el tránsito. Algunos vehículos estacionados en las proximidades también habrían resultado con daños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/carro-de-el-alfa-4d166622.jpg

Al lugar acudieron unidades de la Digesett y equipos de emergencia, quienes procedieron a viabilizar la circulación y coordinar el levantamiento del poste y los escombros. Una grúa retiró el automóvil siniestrado mientras los restos del poste y cables eran removidos.

El artista fue trasladado a un centro de salud para fines de evaluación médica. Fuentes cercanas indicaron que se encuentra en condición estable y fuera de peligro, al igual que su acompañante, quien también resultó ileso.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales sobre posibles sanciones o medidas derivadas del hecho.

