La Miss Universo Fátima Bosch se desvanece durante un desfile en Ecuador y todo queda captado

Fátima Bosch en imágenes de archivo; una de ellas, una captura del video en el que se desvanece. ( FUENTE EXTERNA )

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un momento de tensión al desvanecerse mientras participaba en el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, celebrado este domingo 15 de febrero en Ambato, Ecuador.

El incidente ocurrió cuando la reina de belleza mexicana saludaba al público desde la parte superior de un carro alegórico decorado con el lema "No se rinde, se afirma, resurge y transforma". De forma repentina, Bosch perdió el equilibrio, se sostuvo de la estructura y cayó de rodillas, generando preocupación inmediata entre los asistentes.

El episodio fue captado por varios asistentes y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo miembros de su equipo y personal del evento suben de inmediato al vehículo para auxiliarla.

Ya sentada, Bosch realizó gestos pidiendo espacio y aire mientras era atendida. Según testigos, permaneció consciente en todo momento y manifestó molestias para respirar, lo que incrementó la inquietud del público.

Minutos después, logró estabilizarse y decidió continuar el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo. No obstante, tras el incidente, limitó su interacción directa con la multitud.

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador forma parte de su primera gira oficial como Miss Universo. La agenda internacional inició el 21 de enero en Guatemala, continuó en la República Dominicana, Puerto Rico y el 14 de febrero llegó a Ecuador, donde tiene previstas actividades institucionales y culturales hasta el 18 de febrero.

Testigos señalaron que minutos antes del desvanecimiento la modelo lucía pálida y visiblemente debilitada. En redes sociales y algunos medios se ha mencionado un incidente similar ocurrido en un evento en El Salvador, donde habría requerido atención médica, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente.

Una de las hipótesis que circula entre asistentes apunta a la altitud de Ambato, ubicada a unos 2,580 metros sobre el nivel del mar.

El llamado mal de altura puede provocar mareos, náuseas y desmayos en personas no acostumbradas a estas condiciones, por lo que no se descarta que el episodio esté relacionado con este factor.

Sin comunicado oficial

Hasta el momento, ni la organización Miss Universo ni la propia Fátima Bosch han emitido un comunicado oficial explicando las causas del desvanecimiento.

En las redes sociales oficiales del certamen solo se han compartido videos de las actividades de la reina, incluyendo uno donde se lee: "Esto es lo que realmente está ocurriendo: conexión real, emoción real, impacto real".

El incidente generó preocupación entre seguidores y asistentes, quienes han enviado mensajes de apoyo a la reina mexicana mientras se espera una versión oficial sobre su estado de salud.